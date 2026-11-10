«Осуждают только конченные»: Слава поддержала Киркорова после концерта

10 ноября 2026, 21:44

Слава вступилась за Филиппа Киркорова после критики его выступления в Тюмени

Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава поддержала Филиппа Киркорова, которого раскритиковали после выступления в Тюмени. Артистка в соцсетях призвала не осуждать коллегу и напомнила, что он вышел на сцену, несмотря на плохое самочувствие.





По словам Славы, она сама знает, насколько тяжело выступать во время масштабного гастрольного тура. При этом певица отметила, что Киркоров продолжает радовать зрителей своими яркими образами, песнями и появлением на различных мероприятиях.





«Если его кто-то осуждает, человек болел, человек вышел на сцену, несмотря ни на что. Я по себе знаю, это сложно и тяжело, когда у тебя огромнейший тур. Человек просто дарит нам такую радость на всех передачах своими образами, своим телом, лицом, песнями. Осуждают только конченные. Если бы ему плохо было, он могу отменить концерт, его бы тогда тоже осудили», — заявила артистка.