«Сказал, что не верю»: Киркоров раскрыл, почему отказался от дуэта с «ВИА Грой»

Певец Филипп Киркоров рассказал, что отказался от дуэта с группой «ВИА Гра». Об этом сообщает Telegram-канал «Лотус Медиа».



Артист признался, что в начале нулевых годов они с композитором Константином Меладзе готовили совместный проект. Меладзе написал для группы и Киркорова песню, которая должна была стать основой для их дуэта. Однако планы изменились.

«Но группа в том составе, который мне нравился, развалилась, и я сказал Косте, что в новый состав не верю», — поделился Филипп.
По словам певца, после распада того состава коллектива он не решился продолжать работу с обновленной группой. Сейчас Киркоров называет это решение недальновидным.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров может отдать почти полмиллиона рублей на новый пресс.
Ольга Щелокова

