«Не верю»: Павел Деревянко заступился за Козловского в деле об алиментах
Павел Деревянко заявил, что не верит в невыплату алиментов Данилой Козловским
Актёр Павел Деревянко на мероприятии, посвящённом их с супругой бренду, прокомментировал судебные разбирательства между Данилой Козловским и его бывшей супругой Ольгой Зуевой по делу об алиментах.
В разговоре с Super Павел подчеркнул, что коллега добросовестно исполняет отцовские обязанности.
«Честно говоря, я не верю. Я не представляю такого, чтобы Данила не давал денег своей дочке», — заявил Деревянко.Напомним, что ранее Зуева подала иск против Козловского. Столичный суд уже провёл заседание по этому делу. Адвокат Ольги заявляла, что у сторон были устные договорённости о выплатах, однако Данила их не выполнял. Сам актёр это опровергает. Он сообщил, что стремился урегулировать разногласия с экс‑супругой без привлечения судебных инстанций.