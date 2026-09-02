«Не верю»: Павел Деревянко заступился за Козловского в деле об алиментах

02 сентября 2026, 20:06

Павел Деревянко заявил, что не верит в невыплату алиментов Данилой Козловским

Павел Деревянко (Фото: Instagram* @pablo_derevyanko)

Актёр Павел Деревянко на мероприятии, посвящённом их с супругой бренду, прокомментировал судебные разбирательства между Данилой Козловским и его бывшей супругой Ольгой Зуевой по делу об алиментах.





В разговоре с Super Павел подчеркнул, что коллега добросовестно исполняет отцовские обязанности.

«Честно говоря, я не верю. Я не представляю такого, чтобы Данила не давал денег своей дочке», — заявил Деревянко.