«Отказалась от картошки»: Мария Аронова раскрыла, как похудела на 22 кг в 54 года

02 сентября 2026, 21:52

Мария Аронова рассказала о похудении на 22 килограмма

Мария Аронова (Фото: кадр из фильма «Пара из будущего»)

54-летняя Мария Аронова на премьере фильма «Не по-детски» рассказала, что в декабре похудела на 22 килограмма.





В беседе с Super актриса пояснила, что взяла пример с сына Владислава — он сбросил 45 килограммов за год. Аронова добавила, что вообще старается регулярно следить за своим рационом и физической формой, но для нынешнего результата ей пришлось отказаться от выпечки и других любимых блюд.

«Я не могу не есть после шести, потому что до спектакля я не ем. Я отказалась от мучного, отказалась от колбас, от картошки моей любимой, жареной», — призналась Мария Валерьевна.