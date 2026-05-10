«Это целое море!»: Лиза Моряк посвятила дочери нежное обращение
Лиза Моряк и Сарик Андреасян отметили первый день рождения своей дочери Шарлиз. В честь праздника актриса поделилась в социальных сетях трогательным посланием, посвящённым малышке.
По словам Моряк, рождение дочери стало для семьи настоящим счастьем и полностью изменило их жизнь. Актриса призналась, что благодаря Шарлиз они с супругом открыли в себе новые чувства, стали ещё ближе друг к другу и по-новому взглянули на семейные отношения.
Лиза Моряк назвала дочь самым желанным подарком и сравнила её с «особенным ключиком», идеально подошедшим к сердцам родителей. В своём обращении артистка особенно тепло описала глаза девочки, отметив их глубину, свет и нежность.
Супруги также подчеркнули, что считают появление Шарлиз настоящим чудом и не перестают радоваться каждому моменту рядом с дочерью. Поклонники пары присоединились к поздравлениям и оставили семье множество тёплых пожеланий.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России