«Спасибо, что сделала шаг навстречу!» Загитова и Медведева помирились после ссоры на Олимпиаде:

28 мая 2025, 01:14

Загитова и Медведева помирились после ссоры на Олимпиаде

Фото: iStock/vkovalcik

На днях публика удивилась появлению Алины Загитовой на шоу Евгении Медведевой. Фигуристки конфликтовали с Олимпиады 2018 года и регулярно негативно высказывались о друг друге. Судя по всему, спортсменки зарыли многолетний топор войны.





Евгения была инициатором примирения. Медведева пригласила Алину дать интервью, на что последняя согласилась. Зрители ожидали увидеть перепалку между спортсменками, но лицезрели обратное.





«Дорогие, всем привет. Я очень рада, что наше воссоединение прошло так тепло и с такой поддержкой. Читаю ваши комментарии и тепло на душе. Этот первый шаг был для меня не простым, но я понимаю, насколько он важен. Особую благодарность хочу выразить Жене Медведевой. Спасибо тебе за то, что сделала шаг навстречу! Это действительно много значит для меня» — пишет Загитова.

«Я себя убеждала в том, что серебро тоже медаль! Как у нас любят говорить: а что ты расстраиваешься? Это же серебряная медаль Олимпийских игр! Никто вообще дотуда не доходит практически, а у тебя серебро — Жень, постыдись, побойся Бога вообще, ты что?



Сейчас нормально. Для меня решающим моментом во всем этом отношении к той ситуации стало то, что нужно принять, что так есть, что это просто факт. У меня просто серебро, даже два» — рассуждала Медведева.