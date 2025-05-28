«Спасибо, что сделала шаг навстречу!» Загитова и Медведева помирились после ссоры на Олимпиаде:
Загитова и Медведева помирились после ссоры на Олимпиаде
На днях публика удивилась появлению Алины Загитовой на шоу Евгении Медведевой. Фигуристки конфликтовали с Олимпиады 2018 года и регулярно негативно высказывались о друг друге. Судя по всему, спортсменки зарыли многолетний топор войны.
Евгения была инициатором примирения. Медведева пригласила Алину дать интервью, на что последняя согласилась. Зрители ожидали увидеть перепалку между спортсменками, но лицезрели обратное.
«Дорогие, всем привет. Я очень рада, что наше воссоединение прошло так тепло и с такой поддержкой. Читаю ваши комментарии и тепло на душе. Этот первый шаг был для меня не простым, но я понимаю, насколько он важен. Особую благодарность хочу выразить Жене Медведевой. Спасибо тебе за то, что сделала шаг навстречу! Это действительно много значит для меня» — пишет Загитова.
Конфликт между фигуристками начался на Олимпиаде 2018 года. Яблоком раздора стали медали соревнования. Тогда Загитова завоевала золото, а Медведева серебро. После Евгения философски рассуждала о поражении соотечественнице на турнире.
«Я себя убеждала в том, что серебро тоже медаль! Как у нас любят говорить: а что ты расстраиваешься? Это же серебряная медаль Олимпийских игр! Никто вообще дотуда не доходит практически, а у тебя серебро — Жень, постыдись, побойся Бога вообще, ты что?
Сейчас нормально. Для меня решающим моментом во всем этом отношении к той ситуации стало то, что нужно принять, что так есть, что это просто факт. У меня просто серебро, даже два» — рассуждала Медведева.
Во время конфликта был период, когда девушки даже не здоровались друг с другом. Как рассказывала Алина, между спортсменками не было открытой ссоры, но Евгения всячески начала игнорировать Загитову. Фигуристки обсудили все разногласия и теперь между ними нет конфликта.