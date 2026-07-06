Иришку Чики-Пики и Олега Монгола внесли в «чёрный список» после скандального концерта

06 июля 2026, 16:22

Иришку Чики-Пики и Олега Монгола внесли в «чёрный список» Уссурийска

Иришка Чики-Пики (Фото: Instagram* / @irishka_chikipiki_official)

Иришка Чики-Пики и Олег Монгол оказались в центре скандала после выступления в одном из клубов Уссурийска. После концерта с участием блогеров в городе была организована срочная встреча с участием представителей администрации и силовых структур. Об этом сообщает Mash.