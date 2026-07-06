Иришку Чики-Пики и Олега Монгола внесли в «чёрный список» после скандального концерта
Иришка Чики-Пики и Олег Монгол оказались в центре скандала после выступления в одном из клубов Уссурийска. После концерта с участием блогеров в городе была организована срочная встреча с участием представителей администрации и силовых структур. Об этом сообщает Mash.
Местные жители остались недовольны шоу, заявив, что оно носило провокационный характер и, по их мнению, не соответствовало моральным нормам. Это вызвало общественное обсуждение и реакцию городских властей.
По информации из открытых источников, в обсуждении приняли участие глава округа, представители правоохранительных органов, прокуратуры, а также заместители по различным направлениям администрации. На встрече рассматривалась ситуация вокруг мероприятия и реакция жителей.
Отдельно сообщается, что гонорары участников составили сотни тысяч рублей: Иришке Чики-Пики — около 250 тысяч рублей, Олегу Монголу — от 200 до 300 тысяч рублей. Организаторы при этом утверждают, что бюджетные средства не использовались.
По итогам обсуждения, как утверждается, организаторам сделали замечания, а самим блогерам запретили дальнейшие выступления в городе.
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