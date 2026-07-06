Появились новые подробности конфликта Тоси Чайкиной в бильярдной

06 июля 2026, 16:53

Обматеривший Тосю Чайкину в бильярдной мужчина оказался там впервые

Тося Чайкина (Фото: Instagram* / @tosyachaikina)

Появились новые детали инцидента с участием певицы Тоси Чайкиной, который произошёл накануне в одной из бильярдных. По информации Super, мужчина, устроивший конфликт, оказался в заведении впервые.