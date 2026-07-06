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Появились новые подробности конфликта Тоси Чайкиной в бильярдной

Обматеривший Тосю Чайкину в бильярдной мужчина оказался там впервые
Тося Чайкина (Фото: Instagram* / @tosyachaikina)

Появились новые детали инцидента с участием певицы Тоси Чайкиной, который произошёл накануне в одной из бильярдных. По информации Super, мужчина, устроивший конфликт, оказался в заведении впервые.



Артистка пришла туда вместе с друзьями, однако столкнулась с агрессивным поведением незнакомца. По словам очевидцев, мужчина, которого позднее идентифицировали как Руслана, позволил себе оскорбления в адрес певицы и её компании, а также угрожал присутствующим.

После того как его вывели из заведения из-за неадекватного поведения, он, как утверждается, ожидал Тосю Чайкину у выхода, чтобы продолжить конфликт. В результате певица была вынуждена покинуть место происшествия.

Позднее стало известно, что Руслан стал активно обсуждаться в соцсетях из-за произошедшего. При этом, по данным источника, в момент визита в бильярдную он находился там впервые и ранее не был замечен персоналом заведения.

В общении с сотрудниками мужчина не проявлял агрессии и не нарушал порядок, что контрастирует с его поведением в конфликте с певицей. Представители бильярдной от комментариев отказались.

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Софья Метелева

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