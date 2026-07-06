Появились новые подробности конфликта Тоси Чайкиной в бильярдной
Появились новые детали инцидента с участием певицы Тоси Чайкиной, который произошёл накануне в одной из бильярдных. По информации Super, мужчина, устроивший конфликт, оказался в заведении впервые.
Артистка пришла туда вместе с друзьями, однако столкнулась с агрессивным поведением незнакомца. По словам очевидцев, мужчина, которого позднее идентифицировали как Руслана, позволил себе оскорбления в адрес певицы и её компании, а также угрожал присутствующим.
После того как его вывели из заведения из-за неадекватного поведения, он, как утверждается, ожидал Тосю Чайкину у выхода, чтобы продолжить конфликт. В результате певица была вынуждена покинуть место происшествия.
Позднее стало известно, что Руслан стал активно обсуждаться в соцсетях из-за произошедшего. При этом, по данным источника, в момент визита в бильярдную он находился там впервые и ранее не был замечен персоналом заведения.
В общении с сотрудниками мужчина не проявлял агрессии и не нарушал порядок, что контрастирует с его поведением в конфликте с певицей. Представители бильярдной от комментариев отказались.
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