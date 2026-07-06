«Природная красота будет притягивать»: Сати Казанова высказалась о пластике
Сати Казанова заявила, что принимает возрастные изменения
Сати Казанова поделилась своим взглядом на пластические операции и современные стандарты красоты. В интервью Lady Mail певица отметила, что, по её мнению, внешние изменения не могут заменить внутреннюю гармонию и состояние человека.
Артистка подчеркнула, что считает более привлекательной естественную внешность, даже если на лице уже заметны возрастные изменения.
«Лицо, которого ни разу не касался скальпель, даже с морщинками, но излучающее сияние изнутри, будет притягивать людей, потому что содержание всегда важнее формы», — сказала Сати.В том же интервью певица рассказала, что осознанно отказалась от пластических операций и инъекционных процедур, включая ботокс, и старается спокойно относиться к естественным возрастным изменениям.
Она призналась, что замечает изменения внешности, однако не переживает по этому поводу и не считает их поводом для страданий. При этом Казанова предпочитает более мягкие методы ухода — массажи и аюрведические практики с использованием растительных компонентов.
По словам певицы, она разделяет физическое и внутреннее состояние человека, считая, что именно внутренний мир остаётся главным источником красоты.