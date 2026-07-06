«Природная красота будет притягивать»: Сати Казанова высказалась о пластике

06 июля 2026, 16:49

Сати Казанова заявила, что принимает возрастные изменения

Сати Казанова (Фото: Instagram* / @satikazanova)

Сати Казанова поделилась своим взглядом на пластические операции и современные стандарты красоты. В интервью Lady Mail певица отметила, что, по её мнению, внешние изменения не могут заменить внутреннюю гармонию и состояние человека.





Артистка подчеркнула, что считает более привлекательной естественную внешность, даже если на лице уже заметны возрастные изменения.





«Лицо, которого ни разу не касался скальпель, даже с морщинками, но излучающее сияние изнутри, будет притягивать людей, потому что содержание всегда важнее формы», — сказала Сати.