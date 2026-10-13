«Масса ко мне вопросов»: Лепс рассказал, почему пока не может стать приёмным отцом

13 октября 2026, 21:43

Григорий Лепс хочет усыновить детей, но ему мешают возраст и личная жизнь

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс задумался об усыновлении нескольких мальчиков из детского дома, однако пока осуществить задуманное артисту не удаётся. Певец признался, что столкнулся с рядом препятствий, среди которых его возраст, плотный рабочий график и отсутствие полноценной семьи. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





О сложностях Лепс рассказал на музыкальной премии «Виктория». По словам артиста, из-за постоянных разъездов он редко бывает дома, а потенциальные приёмные родители должны соответствовать определённым требованиям.





«Масса ко мне вопросов. Если будет жена — там видно будет. Пока мы так далеко не копаем», — пояснил певец.