«Это удушение критики»: Екатерина Гордон выступила против иска Бородиной к Степановой

09 октября 2026, 16:44

Екатерина Гордон раскритиковала иск Ксении Бородиной на 7,5 млн рублей

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Екатерина Гордон высказалась о судебном разбирательстве между Ксенией Бородиной, её супругом и психологом Вероникой Степановой. По словам юриста, пара требует от специалиста 7,5 миллиона рублей из-за её высказываний в свой адрес. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Гордон считает, что это дело может стать важным прецедентом для публичных дискуссий в интернете и повлиять на то, как в дальнейшем будут рассматриваться иски из-за критики в социальных сетях.



Юрист подчеркнула, что видит в разбирательстве не просто спор между конкретными людьми, а проверку границ свободы слова. По её мнению, если суд удовлетворит требования истцов без отдельного рассмотрения каждого спорного высказывания, это может создать риск для блогеров и других публичных персон, которые открыто выражают своё мнение о знаменитостях.





«Мы считаем этот иск тестом на прочность — не для Бородиной, а для свободы слова. Если суд удовлетворит его "в целом", не разбирая каждое основание отдельно, — любой блогер, назвавший публичного человека "скучным" или "непрофессиональным", окажется под угрозой миллионного иска. Это не защита репутации. Это удушение критики», — заявила Катя.