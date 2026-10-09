«Это удушение критики»: Екатерина Гордон выступила против иска Бородиной к Степановой
Екатерина Гордон высказалась о судебном разбирательстве между Ксенией Бородиной, её супругом и психологом Вероникой Степановой. По словам юриста, пара требует от специалиста 7,5 миллиона рублей из-за её высказываний в свой адрес. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Гордон считает, что это дело может стать важным прецедентом для публичных дискуссий в интернете и повлиять на то, как в дальнейшем будут рассматриваться иски из-за критики в социальных сетях.
Юрист подчеркнула, что видит в разбирательстве не просто спор между конкретными людьми, а проверку границ свободы слова. По её мнению, если суд удовлетворит требования истцов без отдельного рассмотрения каждого спорного высказывания, это может создать риск для блогеров и других публичных персон, которые открыто выражают своё мнение о знаменитостях.
«Мы считаем этот иск тестом на прочность — не для Бородиной, а для свободы слова. Если суд удовлетворит его "в целом", не разбирая каждое основание отдельно, — любой блогер, назвавший публичного человека "скучным" или "непрофессиональным", окажется под угрозой миллионного иска. Это не защита репутации. Это удушение критики», — заявила Катя.Отдельно Гордон остановилась на резких выражениях, которые, как утверждается, использовала Степанова. Среди них — «толстая гопница», «базарная баба» и «быдло». По мнению юриста, подобные формулировки относятся к оценочным суждениям, а не к фактам, которые можно проверить на соответствие действительности. Именно поэтому, считает она, при рассмотрении дела важно разграничивать субъективное мнение и распространение сведений, порочащих репутацию.
Кроме того, сторона защиты оспаривает претензии, связанные с авторскими правами и товарным знаком. Гордон утверждает, что само появление человека в телевизионном кадре ещё не означает, что именно он обладает исключительными правами на запись.