«Украл дочь»: Елена Товстик обвинила экс-мужа в нарушении порядка общения с ребёнком

09 октября 2026, 15:43

Елена Товстик заявила, что её экс-муж Роман забрал Алису из школы перед судом

Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

Елена Товстик сообщила в соцсетях о новом обострении конфликта с бывшим мужем Романом. По словам женщины, мужчина забрал их дочь Алису прямо из школы, хотя до этого девочка жила вместе с матерью. Елена утверждает, что действия экс-супруга нарушают установленный судом порядок общения с ребёнком. Своими обвинениями она поделилась в социальных сетях.





О произошедшем Товстик написала эмоционально, заявив, что девочку забрали всего за несколько часов до судебного разбирательства. По версии Елены, ситуация вызывает у неё серьёзные опасения за эмоциональное состояние дочери. Женщина также утверждает, что отец оказывает на Алису психологическое давление и заставляет её записывать видео, направленные против матери.





«Украли Алиса перед судом, 2 часа назад! Отец оказывает психологическое давление на ребенка, заставляет записывать видео против матери! Отец нарушил порядок общения судом и выкрал ее. Я предпринимаю меры. 16 октября суд, где Алиса должна сказать свое слово!» — написала Елена.