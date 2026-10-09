«Украл дочь»: Елена Товстик обвинила экс-мужа в нарушении порядка общения с ребёнком
Елена Товстик сообщила в соцсетях о новом обострении конфликта с бывшим мужем Романом. По словам женщины, мужчина забрал их дочь Алису прямо из школы, хотя до этого девочка жила вместе с матерью. Елена утверждает, что действия экс-супруга нарушают установленный судом порядок общения с ребёнком. Своими обвинениями она поделилась в социальных сетях.
О произошедшем Товстик написала эмоционально, заявив, что девочку забрали всего за несколько часов до судебного разбирательства. По версии Елены, ситуация вызывает у неё серьёзные опасения за эмоциональное состояние дочери. Женщина также утверждает, что отец оказывает на Алису психологическое давление и заставляет её записывать видео, направленные против матери.
«Украли Алиса перед судом, 2 часа назад! Отец оказывает психологическое давление на ребенка, заставляет записывать видео против матери! Отец нарушил порядок общения судом и выкрал ее. Я предпринимаю меры. 16 октября суд, где Алиса должна сказать свое слово!» — написала Елена.Особое возмущение Товстик вызывает то, что случившееся произошло незадолго до назначенного судебного заседания. По её словам, именно на 16 октября запланировано разбирательство, в ходе которого Алиса должна высказать свою позицию. Елена, судя по её публикации, рассчитывает, что мнение девочки будет услышано в рамках судебного процесса.
Теперь женщина заявляет, что намерена предпринимать меры в связи с произошедшим. При этом подробности того, каким образом Роман забрал дочь из школы и где девочка находится сейчас, в её сообщении не уточняются. Также пока нет информации о том, обращалась ли Елена в правоохранительные органы и какие действия она планирует предпринять дальше.
Важно отметить, что на данный момент изложенные обстоятельства известны со слов Елены Товстик. Позиция Романа по поводу обвинений в нарушении порядка общения с дочерью и оказании на неё психологического давления в опубликованном сообщении не приводится. Предстоящий суд может стать следующим этапом в разрешении семейного конфликта, в центре которого оказалась несовершеннолетняя Алиса.