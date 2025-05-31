«Набирать я больше не хочу. Это много!»: Алана Мамаева рассекретила свой вес
Алана Мамаева рассекретила свой вес
Экс-супруга футболиста Павла Мамаева в разные годы жизни страдала и от лишнего веса, и от его недостатка. После съемок в шоу «Звезды в джунглях», по словам модели, у нее было расстройство пищевого поведения.
В течение длительного периода времени Мамаева восстанавливалась и налаживала процесс питания. Знаменитость устраивал ее вес, однако ей захотелось сделать тело более спортивным и подтянутым. В последние месяцы Алана активно работала с тренером над набором мышечной массы, и теперь поделилась своими результатами.
«Мой рост 178 см, вес 53 кг. Набирать я больше не хочу, я и так уже себя некомфортно чувствую. С 46 кг набрать до 53-х – поверьте, это много. Сейчас у меня нет желаемого веса, но есть желаемые объемы», — цитирует Мамаеву VOICE.
По мнению звезды, когда человек занимается спортом, сложно ориентироваться на вес, поскольку визуально он может выглядеть примерно также, а вес уже будет другим.
*Запрещен в РФ