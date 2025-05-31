«Набирать я больше не хочу. Это много!»: Алана Мамаева рассекретила свой вес

31 мая 2025, 08:19

Алана Мамаева рассекретила свой вес

Алана Мамаева (Фото: Инстаграм* @alana_mamaeva)

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева в разные годы жизни страдала и от лишнего веса, и от его недостатка. После съемок в шоу «Звезды в джунглях», по словам модели, у нее было расстройство пищевого поведения.





В течение длительного периода времени Мамаева восстанавливалась и налаживала процесс питания. Знаменитость устраивал ее вес, однако ей захотелось сделать тело более спортивным и подтянутым. В последние месяцы Алана активно работала с тренером над набором мышечной массы, и теперь поделилась своими результатами.





«Мой рост 178 см, вес 53 кг. Набирать я больше не хочу, я и так уже себя некомфортно чувствую. С 46 кг набрать до 53-х – поверьте, это много. Сейчас у меня нет желаемого веса, но есть желаемые объемы», — цитирует Мамаеву VOICE.