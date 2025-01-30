«Это ужас»: Тренер Волянской о ее гибели при крушении самолета в США

Инна Волянская и Валерий Спиридонов (Фото: соцсети)
При крушении самолета в США погибла 58-летняя фигуристка Инна Волянская. На гибель спортсменки отреагировала ее тренер Татьяна Тарасова. Ее слова приводит ТАСС.
«Я не стою на ногах, позвонила Сергею Пономаренко — он дома. Позвонила Коле Морозову — Аннабель дома. Алиса Ефимова дома. Инна Волянская — моя ученица, это моя девочка, дочку ее я крестила. Это ужас…» — прокомментировала собеседница.
Инна Волянская выступала вместе с Валерием Спиридоновым. Спортсмены взяли бронзу на Чемпионате СССР в 1980 году и другие награды.
Лайнер Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Black Hawk в 5:00 утра по Москве. На борту было четыре члена экипажа и 60 пассажиров. По словам президента США Дональда Трампа, если бы вертолет сменил курс, катастрофы бы не было. Он не понимает, почему диспетчеры не дали экипажу вертолета никаких указаний.
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