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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Спалилась!»: жена Петросяна Татьяна Брухунова скомпрометировала себя в Сети

«Спалилась!»: жена Петросяна Татьяна Брухунова скомпрометировала себя в Сети

Жена Петросяна Татьяна Брухунова оценила видео о том, как найти богатого мужа
Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова скомпрометировала себя в Сети, «лайкнув» видео на котором девушка рассказывает о том, как найти богатого мужа.
35-летняя жена Петросяна вновь обратила на себя внимание интернет-пользователей, «лайкнув» видео с рекомендациями, как найти богатого мужа в Москве. В ролике девушка советует распечатать свои лучшие фотографии и подбрасывать их в дорогие автомобили. Брухунова сочла этот способ приемлемым и оценила видео.

При этом комментаторы тут же начали шутить по этому поводу и задаваться вопросами — в курсе ли интересов супруги Петросян, который готовится в этом году отметить 80-летний юбилей.



«Когда забыла сменить аккаунт», «Спалилась!», «Очевидно было с самого начала», «Так давно уже пора соломку стелить», «Готовь сани летом, как говорится», — иронизируют пользователи.

Напомним, Петросян и Брухунова женаты уже пять лет. К молодой избраннице мужчина ушел от жены Елены Степаненко, с которой прожил в браке 33 года. Тем временем Брухунова ведет роскошный образ жизни, несмотря на активность хейтеров.

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#девушка
«Это ужас»: Тренер Волянской о ее гибели при крушении самолета в США
Тренер Волянской Тарасова назвала ужасом ее гибель
30 января 2025, 13:27

Инна Волянская и Валерий Спиридонов (Фото: соцсети)

При крушении самолета в США погибла 58-летняя фигуристка Инна Волянская. На гибель спортсменки отреагировала ее тренер Татьяна Тарасова. Ее слова приводит ТАСС.
«Я не стою на ногах, позвонила Сергею Пономаренко — он дома. Позвонила Коле Морозову — Аннабель дома. Алиса Ефимова дома. Инна Волянская — моя ученица, это моя девочка, дочку ее я крестила. Это ужас…» — прокомментировала собеседница.

Инна Волянская выступала вместе с Валерием Спиридоновым. Спортсмены взяли бронзу на Чемпионате СССР в 1980 году и другие награды.

Лайнер Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Black Hawk в 5:00 утра по Москве. На борту было четыре члена экипажа и 60 пассажиров. По словам президента США Дональда Трампа, если бы вертолет сменил курс, катастрофы бы не было. Он не понимает, почему диспетчеры не дали экипажу вертолета никаких указаний.

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Называют Идочкой: как Иду Галич приняли родители ее избранника

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Называют Идочкой: как Иду Галич приняли родители ее избранника
Родители Олега Ледвича тепло приняли Иду Галич
30 января 2025, 12:43

Ида Галич (Фото: соцсети)

Исполнительницу Иду Галич тепло приняли родители ее избранника Олега Ледвича, пишет издание Super. Уточняется, что они ласково называют ее Идочкой. Когда пара узнала о беременности, сразу же поспешила сообщить об этом близким.
Собрав их в доме Иды Галич, молодые люди вручили им коробки с новогодними подарками, где были погремушка, соска, чепчик и ботиночки для будущего ребенка. Естественно, родственники были несказанно обрадованы такой новостью.

Знакомство Иды Галич с будущими свекром и свекровью произошло в 2024 году.

Перед этим стало известно, как рэпер Фараон (Глеб Голубин) расстался с Алесей Кафельниковой. Читайте подробности в материале «Радио 1».

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Связи с Земфирой*, отношение к Путину и жизнь в Париже: куда пропала Рената Литвинова
30 января 2025, 12:41

Рената Литвинова (Фото: соцсети)

Рената Литвинова — известная российская актриса театра и кино, режиссер и сценарист. Она привлекает внимание общественности своим неповторимым стилем и особой манерой поведения.
Подробности о карьере и личной жизни Ренаты Литвиновой, об ее отношении к президенту РФ Владимиру Путину и к СВО — в материале «Радио 1».

Детские комплексы и тяга к искусству


Рената Литвинова родилась в Москве 12 января 1967 года в семье медиков. Ее отец, Мурат Вергазов, происходил из древнего татарского княжеского рода. Семья распалась вскоре после рождения девочки, и забота о Ренате легла на плечи ее матери, хирурга Алисы Литвиновой.

Рената Литвинова с мамой (Фото: соцсети)

О своем детстве Литвинова вспоминать не любит из-за трудностей, которые преследовали ее в школьные годы. Тогда девочка, как и многие ее ровесницы, боролась с комплексами, причиной которых были стеснительность, дешевый гардероб и самый высокий рост в классе.

Переживать тяжелые моменты помогало искусство: Литвинова с малых лет занималась танцами и музыкой, а также писала рассказы. С возрастом она поняла, что это не просто хобби, а настоящее призвание.

После окончания школы Рената поступила во ВГИК, где училась на сценарно-киноведческом факультете вместе с Иваном Охлобыстиным и Александром Башировым. Несмотря на то, что в то время профессия сценариста была преимущественно мужской, Литвинова сразу же привлекла внимание своей неординарностью и вскоре стала принимать участие в съемках учебных фильмов.

За время обучения в институте Рената кардинально изменилась. Из подростка, который не мог похвастаться уверенностью, она превратилась в утонченную девушку с собственным стилем. К таким переменам ее подтолкнул оператор Георгий Рерберг, которого Рената встретила в 17 лет. Следуя его советам, девушка похудела и нашла «свой образ».

Карьера сценариста


После завершения учебы в ВГИКе Литвинова проходила стажировку в творческом объединении Сергея Соловьева «Круг». Ее первый сценарий «Нелюбовь» вызвал интерес у руководства, а в 1991 году был снят фильм под таким же названием.

Спустя время Рената познакомилась с известным режиссером Кирой Муратовой, что положило начало их совместной работе. В 1994 году Муратова пригласила Литвинову для участия в своем проекте «Увлеченья».

Рената Литвинова (Фото: соцсети)

Позже Рената написала сценарий для одной из новелл киноальманаха Киры «Три истории», где также сыграла роль девушки по имени Офа. В дальнейшем это произведение получило специальный приз жюри на «Кинотавре» 1997 года. Спустя год вышел фильм «Страна глухих», основанный на повести Литвиновой «Обладать и принадлежать».

Всего по сценариям Литвиновой было снято 14 фильмов.

Роли в кино


В 1989 году Литвинова впервые появилась на большом экране, исполнив эпизодическую роль в трагикомедии Аллы Суриковой «Две стрелы. Детектив каменного века». Через пять лет Кира Муратова предложила Литвиновой одну из ключевых женских ролей в своей драме «Увлеченья», где Рената сыграла медсестру Лилию. После «Увлечений» актриса приняла участие еще в шести картинах Муратовой.

В 2000 году Литвинова прославилась благодаря роли в сериале «Граница. Таежный роман», получив за нее Государственную премию России в 2002 году. В последующие годы Рената продолжила активно сниматься и режиссировать.

В 2008 году вышел документальный фильм-концерт «Зеленый театр в Земфире», а в 2011 году — фантастическая картина «Последняя сказка Риты». В 2021 году Литвинова представила фильм «Северный ветер», посвященный Кире Муратовой, а также сняла арт-фильм для модного дома Gucci.

Зачем нужен брак


Несколько лет назад Рената Литвинова назвала все свои браки лишь официальной регистрацией отношений, подчеркнув, что при наличии искренних чувств для нее этот шаг совсем необязателен. Актриса два раза была замужем, и оба союза завершились разводом.

Первым супругом Литвиновой был кинопродюсер Александр Антипов. Спустя несколько месяцев после начала отношений возлюбленные поженились. Спустя год Рената собрала вещи и съехала из квартиры Александра. Уточняется, что причиной разрыва стала неверность Антипова.

Во второй раз Рената связала себя узами брака с бизнесменом Леонидом Добровским. Они сыграли свадьбу в 2001 году. В этом браке родилась дочь Ульяна. Семья просуществовала шесть лет, а потом разрушилась с громким скандалом и обсуждениями в прессе. По словам окружения пары, Литвинова ушла от мужа из-за его чрезмерной ревности и агрессивного поведения, которое дошло до избиений.

Рената Литвинова с дочерью Ульяной (Фото: соцсети)

Ульяна осталась жить с матерью и лишь время от времени виделась с отцом. Литвинова трепетно относилась к образованию девочки и с самого детства водила ее по музеям, показывала хорошее кино и приобщала к литературе. Ульяна отправилась во Францию получать среднее образование, благодаря чему теперь свободно говорит на французском и английском языках. Девушка также посвятила жизнь искусству, прошла соответствующее обучение в академии дизайна в Нью-Йорке и Королевской академии искусств в Антверпене. Своим призванием считает дизайн, регулярно представляет поклонникам новые коллекции и нередко сама принимает участие в фотосессиях. Литвинова полностью поддерживает свою дочь.

Отношения с Земфирой*


С 2006 года в прессе не утихают дискуссии о личной жизни Литвиновой, в частности о ее дружбе с певицей Земфирой*. Нередко появлялись слухи о том, что они якобы заключили брак** в Швеции, однако Рената опровергла эти слухи, назвав Земфиру* близкой подругой.

В 2021 году актриса призналась в своей бисексуальности**. Летом 2023 года СМИ обратили внимание на охлаждение отношений между Ренатой и Земфирой*: они перестали быть подписаны друг на друга в соцсетях, Литвинова пропустила гастрольный тур певицы и не поздравила ее с днем рождения. Однако весной прошлого года ситуация улучшилась. Об этом свидетельствуют публикации в соцсетях и СМИ: на странице Литвиновой появилось совместное фото с Земфирой*, а также интервью о совместной работе над новыми проектами.

Земфира* и Рената Литвинова (Фото: соцсети)

Отношение к Путину


В 2017 году Рената Литвинова поделилась своим мнением о президенте России Владимире Путине.

«Но, конечно, если смотреть правде в глаза, то у нас сильнее нынешнего президента Путина... мне кажется, не перехлестнет его никто», — сказала режиссер и сценаристка.

Отношение к СВО


Литвинова никогда открыто не критиковала спецоперацию на Украине. В 2022 году Рената провела исторические параллели, опубликовав пост в своем Telegram-канале.

«Сегодня монтаж, но нужно было выйти на съемку утром. Когда-то мои родственники тут тоже «захватывали» Париж в прошлом веке (все повторяется)», – написала Литвинова.

В феврале 2022 года Рената Литвинова покинула территорию РФ. Из сообщений в ее блоге стало известно, что актриса обзавелась жильем в Париже.

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*Признана Минюстом РФ иностранным агентом

** Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено
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«Просто я такой»: рэпер Фараон бросил наркозависимою Алесю Кафельникову и женился на звезде «Битвы экстрасенсов»
Рэпер Фараон расстался с Алесей Кафельниковой и женился на Соне Егоровой
30 января 2025, 12:20

Глеб Голубин (Фото: соцсети)

Рэпер Pharaoh (Глеб Голубин) стал известным после трека Dolor, несмотря на слова критиков о том, что такие как он похожи на гремучую смесь Курта Кобейна и Джастина Бибера и их тексты без смысла.
«Просто я такой, — комментировал парень. — Не могу на этот вопрос ответить. В моем любимом сериале «Настоящий детектив» Раст Коул говорит: «Я хорошо разбираюсь в людях, потому что ищу в них худшее».

Однако через некоторое время наступила творческая пауза, которая затянулась. Рэперу написала в соцсетях девушка Алеся Кафельникова. Парень был не в курсе, что его ожидает.

«Как можно судить о человеке, не зная его? Глеб никогда при мне не матерился. И я никогда не видела его употребляющим. А сама я употребляла, но Глеб об этом не знал. В октябре 2017 года папа решил проверить меня на наркотики. Так он все узнал. Отец не мог успокоиться, винил во всем Глеба и сводил с ума фразой: «Сдай анализы», — приводит Starhit слова Алеси.
В какой-то момент девушка переехала к парню, и пока тот был занят, была на тусовках, где употребляла. Исполнитель не смог долго терпеть срывы, поэтому пара рассталась. Позже она нанесла себе увечья, что и стало окончательным сигналом. Глеб понял, что не готов к такого рода ответственности. Вскоре после расставания Глеба заметили с финалисткой «Битвы экстрасенсов» Соней Егоровой. В настоящее время они состоят в браке.

Ранее стало известно, что ответил Пригожин Ярошевскому на его слова о Валерии.

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Паранормальные способности, пирсинг и выбритый висок: Почему внучка Сталина продавала пиво и какие тайны вождя народов она хранит?
30 января 2025, 11:49

Фото: iStock/bruev

С каждым годом в России наблюдается растущий интерес к фигуре Иосифа Сталина. Согласно различным исследованиям, всё больше людей выражают одобрение в адрес генсека, что находит отражение в возведении памятников, создании икон и проведении митингов в его честь. Не менее любопытна судьба его потомков. Сталин оставил после себя троих сыновей — Якова, Василия и приемного Артема, а также дочь Светлану.
Каждый из них прожил свою уникальную жизнь, но, пожалуй, наибольшее внимание привлекает дочь Светланы Аллилуевой — Ольга. В течение нескольких лет она превратилась в фигуру, вызывающую недоумение и отторжение. Поменяв имя на Крис Эванс, Ольга столкнулась с чередой взлетов и падений в личной жизни.

Сегодня её образ жизни и внешний вид вызывают лишь шок и недоумение в социальных сетях. Многие россияне уже окрестили Эванс позором семьи Сталина, утверждая, что её стиль и поведение не приведут ни к чему хорошему. Таким образом, наследие вождя народов продолжает вызывать споры и обсуждения, но не в том ключе, который, возможно, ожидали его потомки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Русская американка

Три года назад дочери Светланы Аллилуевой, Ольге, исполнилось 50 лет, но даже самые строгие наблюдатели не дали бы ей больше 40 — всё благодаря её внешнему виду. Образ «русской американки» поражает воображение: длинные крашеные волосы бордового цвета, пирсинг под нижней губой и выбритый висок стали неотъемлемыми атрибутами успешной и счастливой жизни женщины в США.

Ольга Эванс (Фото: соцсети)

Ольга активно использует свой внешний вид, чтобы привлечь внимание в местных маргинальных кругах. Воспитываясь в Штатах, Эванс быстро поняла: чем более экстравагантным будет твой стиль, тем выше шансы стать частью этой среды. Всё её тело украшено татуировками, а цвет волос она меняет чуть ли не каждый месяц.

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Забыла русский

Ольга общается исключительно на английском языке: даже в день своего юбилея не нашлось причин, чтобы заставить Эванс вспомнить хотя бы одно слово на русском.

«Вау, жизнь течет так быстро, что у меня такое чувство, как будто меня ограбили», — отмечала она в соцсетях, используя исключительно «американский английский».

Ольга не любит обсуждать прошлое и семейные секреты ни на русском, ни на английском. Тайны, связанные с её известным дедушкой и матерью, стали для неё настоящим табу. Более того, как она сама подчеркивала в прошлом, у неё практически нет связей с Россией.

Всё по правилам новой родины

Глядя на жизнь Ольги Эванс, трудно поверить, что она — наследница самого вождя народа, главы огромной державы, занимавшей одну шестую часть суши. За свои пятьдесят с небольшим лет она пережила несколько браков и интрижек, но так и не стала матерью. Её эксцентричный стиль жизни шокирует даже искушённых россиян, но обо всём по порядку.

Фото: iStock/snotra

В 1966 году Светлана Аллилуева, единственная дочь Иосифа Сталина, переехала в США и вышла замуж за архитектора Уильяма Питерса. Этот брак стал пятым для наследницы Джугашвили, и именно в нём она родила дочку Ольгу. Светлана с самого начала решила воспитывать свою дочь как настоящую американку: праздники, гимн, стойка смирно — всё по правилам новой родины.

Среди детских увлечений Ольги был популярный ситком «Трое — это компания», который стал её любимым сериалом. Внучка вождя народов приняла решение изменить имя на Крис Эванс и навсегда оставить позади своё прошлое.

Застой в личной жизни

В детстве Ольга переехала в Великобританию из-за проблем матери. Там она поступила в Кембридж, надеясь на карьерные возможности, но вскоре вернулась в США. Несмотря на стремление к «американской мечте», её преследовали финансовые трудности.

В 16 лет Крис вышла замуж за друга Эванса, но брак продлился менее двух лет и не принес счастья. После развода она не смогла построить стабильные отношения, в её личной жизни наступил застой, несмотря на несколько неудачных попыток завести новые связи.

Работала тату-мастером, продавала пиво на панк-фестивалях, помогала стричь собак

Оставшись одна после развода, Крис Эванс быстро осознала, что может полагаться только на себя. Она сосредоточилась на поиске способов заработка, но её незаконченное высшее образование не способствовало получению высокооплачиваемых должностей.

В разное время Крис пробовала себя в разных профессиях: работала тату-мастером, продавала пиво на панк-фестивалях, помогала стричь собак и даже торговала упаковками от чипсов. Однако ни одна из этих попыток не приблизила её к финансовому благополучию.

Поняв, что найти подходящую работу становится всё сложнее, Эванс устроилась в небольшую лавочку рядом с домом, где могла свободно заниматься продажей антиквариата и недорогих мелочей.

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Съемное жилье

Крис Эванс несколько раз меняла место жительства, владея с 1994 по 2003 год скромным домиком в Висконсине, который купила на аукционе и продала за 75 тысяч долларов.

Несмотря на это, финансовые трудности не покидали её: ей приходилось просить помощи у подруг, чтобы купить даже еду для собаки.

В течение следующих десяти лет Крис жила на съемных квартирах, испытывая обиды на свою мать, которая закончила жизнь в доме престарелых, растратя наследство. Конфликты между ними становились всё более острыми, и даже похороны матери не привели к примирению — Крис не пришла на прощание.

Паранормальные способности

По словам самой женщины, утрата матери не помешала ей передавать послания в потусторонний мир – несколько лет назад Крис Эванс обнаружила у себя паранормальные способности. Однако подтвердить их она так и не смогла.

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Пригожин ответил бывшему мужу Валерии, который обвинял ее в неверности
Пригожин ответил бывшему мужу Валерии Ярошевскому: «Сделал и сделал»
30 января 2025, 11:34

Иосиф Пригожин (справа) (Фото: соцсети)

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова бывшего мужа певицы Валерии Леонида Ярошевского о том, что она встречалась с продюсером Александром Шульгиным, когда еще была в браке с самим Ярошевским. Слова Пригожина передает 360.ru.
«Знаете, жизнь через год уже становится другой, а тут прошло столько лет... Я вообще не понимаю, зачем это надо было делать. Ну, хотелось ему историю своей любви рассказать... Ну сделал и сделал. Никакой реакции не будет. У нас альбом выходит, сингл, есть чем заниматься вместо того, чтобы комментировать страдания Ярошевского», — сказал Пригожин.
Откровения Ярошевского описаны в его книге «Валерия: «паровоз из Аткарска». В ней он утверждал, что Валерия говорила, что Шульгин ей неприятен, однако, со слов Ярошевского, проводила с ним время и даже уезжала на ночь, вернувшись лишь под утро.

Ранее стало известно, какие секреты Валерии раскрыл экс-супруг певицы.

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«Избитая жена — удобная репутация»: бывший муж Валерии раскрыл секреты певицы
30 января 2025, 11:05

Певица Валерия (Фото: соцсети)

Первый муж певицы Валерии Леонид Ярошевский, музыкант и композитор, в своей книге «Валерия: „Паровоз“ из Аткарска» рассказал об отношениях с популярной исполнительницей.
Почему Ярошевский считает, что история Валерии о домашнем насилии на самом деле фейковая и какие еще тайны он раскрыл в своей книге, расскажет редакция «Радио 1».

Книга Леонида Ярошевского


Леонид Ярошевский встретил Валерию Перфилову (имя при рождении — Алла) в 1985 году на одном из музыкальных конкурсов в Саратове. В то время он искал вокалистку в джаз-рок-квартет. Певице было всего 17 лет, а мужчине — 25.

Валерия настолько приглянулась Леониду, что он решил взять ее с собой на гастроли. Там молодые люди влюбились, а через несколько лет поженились. Позднее супруги поехали покорять Москву, устроились в престижный бар «Таганка-блюз». В тот период Перфилова познакомилась с продюсером Александром Шульгиным, который в дальнейшем стал ее вторым мужем.

«Шульгин такой толстый, неприятный, представляешь его рыхлое тело? Я видела его на пляже», — процитировал Ярошевский бывшую жену.

Однако когда Шульгин позвал исполнительницу в Германию для записи в студии, она согласилась. С того момента поведение Валерии, по словам Ярошевского, изменилось: однажды вечером она уехала к Шульгину, а вернулась уже утром. Мужу сказала, что нужны было отсмотреть какое-то видео. По словам музыканта, в тот момент его жизнь потеряла смысл.

Примечательно, что знаменитая певица никак не отреагировала на откровения бывшего мужа.

Как «родилась» Валерия


Алла Юрьевна Перфилова родилась 17 апреля 1968 года в городе Аткарск Саратовской области. В детстве была комсомолкой, окончила музыкальную школу, где работали ее родители.

Карьера певицы началась в 1985 году, когда Перфилова в составе хора выступала на музыкальном конкурсе, где ее заметил будущий первый муж Леонид Ярошевский. В том же году она начала петь в его квартете, а затем поступила в институт имени Гнесиных на эстрадное отделение заочно.

Во время работы в Москве начинающей звезде предложили стать участницей поп-группы «Комбинация», но девушка отказалась. В 1987 года исполнительница прошла в финал конкурса эстрадной песни «Юрмала».

Певица Валерия (Фото: кадр из клипа «Самолет»)

В 1991 году Перфилова познакомилась с Шульгиным и взяла псевдоним Валерия.

«Это было продиктовано ситуацией, когда мы выпускали первый альбом на английском языке, и все иностранцы недоумевали — что это у русской девочки такое странное имя. „Алла“ они писали с „h“ на конце. Как Аллах. Мало кто знал, что это греческое имя... Возникла необходимость поменять имя. Какое придумать? Должно быть звонкое, хлесткое имя, чтобы твердые согласные были... Первое, что пришло в голову, — имя, которым меня мама раньше назвала. Я целую неделю его носила гордо — я была Валерией при рождении. Потом мама передумала, мол, у нас столько всяких Валериев в родственниках — будешь Алла», — рассказывала Валерия.

Певица официально поменяла имя в 1993 году. Предположительно, это произошло, когда она развелась с первым супругом и вышла за Александра Шульгина.

Скандал с Шульгиным и откровения Ярошевского


Карьера и личная жизнь Валерии оказались тесно связаны прежде всего из-за того, что все ее мужья — продюсеры. Шульгин сыграл особенную, но негативную роль в жизни звезды: Валерия обвинила его в домашнем насилии. Стоит отметить, что в этом браке родились трое детей.

«Чем больше детей, тем лучше. Дети — это алиби. Его многие знали с плохой стороны, но... от плохих людей детей не рожают. Рожая детей, я создавала ему имидж, который, в свою очередь, помогал открывать все двери», — вспоминала певица.

Спустя годы Валерия рассказала, что была несчастна, она не имела права голоса, терпела постоянные избиения и финансовое насилие. Прекратить собственные мучения исполнительница смогла в 2000 году, когда ушла от мужа, а спустя два года она настояла на разводе и «развенчании» в церкви.

Позднее Валерия написала книгу о своей жизни и непростом периоде. Однако первый муж Леонид Ярошевский в собственной книге подверг сомнению правдивость того, что говорила Валерия.

«Избитая мужем — что ж, это очень удобная репутация», — отметил Ярошевский.

Продюсер также намекнул на непростой характер певицы. По его словам, никто не может даже голос на нее повысить, а про избиение и речи быть не может.

Брак с Иосифом Пригожиным


В апреле 2003 года Валерия заключила контракт с продюсером Иосифом Пригожиным — ее будущим третьим супругом. Через полгода сотрудничества вышел альбом «Страна любви» с хитом «Часики». К творческому процессу также подключили Виктора Дробыша, который писал песни для артистки.

Изначально Пригожин и Валерия познакомились на «Утренней звезде» в 1991 году. Но им было суждено встретиться вновь только спустя 12 лет.

Певица Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: соцсети)

В 2004 году пара расписалась. На тот же период пришелся пик карьеры Валерии. Она записывала альбом за альбомом, собрала «Олимпийский», снимала видеоклипы, сотрудничала с иностранными артистами, то и дело появлялась на российском телевидении.

Сегодня певица часто появляется в различных музыкальных шоу, а также радует поклонников новыми творческими проектами. 24 января 2025 года Валерия презентовала новую версию песни «Маленький самолёт».

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Седокова сталкивается с неудачами на первом концерте после смерти Яниса Тиммы
SHOT: зрители не хотят идти на первый концерт Седоковой после смерти Тиммы
30 января 2025, 10:19

Фото: iStock/Media Whalestock

Анна Седокова, экс-солистка группы «Виа Гра», готовится к своему первому концерту после трагической смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, который состоится в День святого Валентина, 14 февраля, в Алма-Ате. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Отмечается, что за две недели до мероприятия не было продано ни одного билета, все столики остаются свободными.

Концерт, который продлится 45 минут, вызывает удивление у организаторов, так как стоимость брони стола составляет 150 тысяч тенге (примерно 28 тысяч рублей), включая депозит за еду и напитки. Многие потенциальные зрители объясняют своё нежелание посещать выступление тем, что предпочитают провести романтический вечер в более «здоровой» атмосфере, вдали от трагических событий.

Общественность также выражает недовольство, что Седокова продолжает свою концертную деятельность всего через два месяца после смерти Тиммы. Знакомые покойного пытаются сорвать мероприятие. Ситуация вокруг предстоящего выступления певицы остается напряженной, и многие задаются вопросом, состоится ли концерт в запланированное время.

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Катя Кабак о разводе: «Тимур Родригез не был причиной разрыва»
Катя Кабак заявила, что Тимур Родригез не был причиной её развода
30 января 2025, 10:01

Катя Кабак и Тимур Родригез (Фото: соцсети)

Актриса Катя Кабак поделилась подробностями о своем разводе и новой любви с Тимуром Родригезом. В интервью она рассказала, что решение о расставании с бывшим супругом, бизнесменом Андреем Барби, не было спонтанным и стало результатом долгих размышлений. Об этом пишет «‎StarHit».
«Мой брак продлился семь лет. Впервые о разводе мы заговорили два года назад. В любых отношениях наступает момент, когда мнения и желания начинают расходиться. Важно понимать, с чем ты готов мириться, а с чем нет», — призналась актриса.

Кабак подчеркнула, что предпринимала множество попыток сохранить брак, однако не увидела ответных шагов со стороны партнера. Несмотря на слухи о том, что развод произошел из-за ее отношений с Тимуром Родригезом, актриса опровергла эти утверждения.

«Тимур не был причиной развода. Я не ушла к нему, как неправомерно писали многие СМИ. Наши отношения долгое время оставались дружескими», — отметила Кабак.

В прошлом году Катя сделала шаги к переменам в своей жизни: она переехала и нашла новую любовь в лице шоумена Тимура Родригеза. Тем не менее, актриса подчеркивает, что ее решение о разводе было обдуманным и не связано с новыми отношениями.

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