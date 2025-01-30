«Спалилась!»: жена Петросяна Татьяна Брухунова скомпрометировала себя в Сети

С каждым годом в России наблюдается растущий интерес к фигуре Иосифа Сталина. Согласно различным исследованиям, всё больше людей выражают одобрение в адрес генсека, что находит отражение в возведении памятников, создании икон и проведении митингов в его честь. Не менее любопытна судьба его потомков. Сталин оставил после себя троих сыновей — Якова, Василия и приемного Артема, а также дочь Светлану.