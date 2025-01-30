«Спалилась!»: жена Петросяна Татьяна Брухунова скомпрометировала себя в Сети

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова скомпрометировала себя в Сети, «лайкнув» видео на котором девушка рассказывает о том, как найти богатого мужа.
35-летняя жена Петросяна вновь обратила на себя внимание интернет-пользователей, «лайкнув» видео с рекомендациями, как найти богатого мужа в Москве. В ролике девушка советует распечатать свои лучшие фотографии и подбрасывать их в дорогие автомобили. Брухунова сочла этот способ приемлемым и оценила видео.
При этом комментаторы тут же начали шутить по этому поводу и задаваться вопросами — в курсе ли интересов супруги Петросян, который готовится в этом году отметить 80-летний юбилей.
«Когда забыла сменить аккаунт», «Спалилась!», «Очевидно было с самого начала», «Так давно уже пора соломку стелить», «Готовь сани летом, как говорится», — иронизируют пользователи.
Напомним, Петросян и Брухунова женаты уже пять лет. К молодой избраннице мужчина ушел от жены Елены Степаненко, с которой прожил в браке 33 года. Тем временем Брухунова ведет роскошный образ жизни, несмотря на активность хейтеров.
Читайте также:
«Я думала ей 55»: Айза высказалась о внешности молодой жены Евгения Петросяна
«Был женат и уходить не собирался»: как Брухунова пыталась соблазнить 73-летнего директора Петросяна, тайное прошлое жены юмориста
«Таню обгадили»: Брухунова после скандала, бросив детей от Петросяна, сбежала из России и сделала заявление
При этом комментаторы тут же начали шутить по этому поводу и задаваться вопросами — в курсе ли интересов супруги Петросян, который готовится в этом году отметить 80-летний юбилей.
«Когда забыла сменить аккаунт», «Спалилась!», «Очевидно было с самого начала», «Так давно уже пора соломку стелить», «Готовь сани летом, как говорится», — иронизируют пользователи.
Напомним, Петросян и Брухунова женаты уже пять лет. К молодой избраннице мужчина ушел от жены Елены Степаненко, с которой прожил в браке 33 года. Тем временем Брухунова ведет роскошный образ жизни, несмотря на активность хейтеров.
Читайте также:
«Я думала ей 55»: Айза высказалась о внешности молодой жены Евгения Петросяна
«Был женат и уходить не собирался»: как Брухунова пыталась соблазнить 73-летнего директора Петросяна, тайное прошлое жены юмориста
«Таню обгадили»: Брухунова после скандала, бросив детей от Петросяна, сбежала из России и сделала заявление
Элина Позднякова