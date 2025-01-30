«Просто я такой»: рэпер Фараон бросил наркозависимою Алесю Кафельникову и женился на звезде «Битвы экстрасенсов»

Глеб Голубин (Фото: соцсети)
Рэпер Pharaoh (Глеб Голубин) стал известным после трека Dolor, несмотря на слова критиков о том, что такие как он похожи на гремучую смесь Курта Кобейна и Джастина Бибера и их тексты без смысла.
«Просто я такой, — комментировал парень. — Не могу на этот вопрос ответить. В моем любимом сериале «Настоящий детектив» Раст Коул говорит: «Я хорошо разбираюсь в людях, потому что ищу в них худшее».
Однако через некоторое время наступила творческая пауза, которая затянулась. Рэперу написала в соцсетях девушка Алеся Кафельникова. Парень был не в курсе, что его ожидает.
«Как можно судить о человеке, не зная его? Глеб никогда при мне не матерился. И я никогда не видела его употребляющим. А сама я употребляла, но Глеб об этом не знал. В октябре 2017 года папа решил проверить меня на наркотики. Так он все узнал. Отец не мог успокоиться, винил во всем Глеба и сводил с ума фразой: «Сдай анализы», — приводит Starhit слова Алеси.В какой-то момент девушка переехала к парню, и пока тот был занят, была на тусовках, где употребляла. Исполнитель не смог долго терпеть срывы, поэтому пара рассталась. Позже она нанесла себе увечья, что и стало окончательным сигналом. Глеб понял, что не готов к такого рода ответственности. Вскоре после расставания Глеба заметили с финалисткой «Битвы экстрасенсов» Соней Егоровой. В настоящее время они состоят в браке.
Ранее стало известно, что ответил Пригожин Ярошевскому на его слова о Валерии.
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