«Это ужасно»: дочь Павла Прилучного выложила видео с «окровавленным» ножом

9-летняя дочь Павла Прилучного напугала фанатов роликом с ножом
Павел Прилучный с дочерью Мией и сыном Тимофеем (Фото: Instagram* / @bugevuge)

9-летняя Мия Прилучная, дочь актёров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, оказалась в центре обсуждений после публикации видео, приуроченного к Хэллоуину.



В ролике девочка позирует с «окровавленным» ножом — очевидно, бутафорским.

Пост вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Одни отметили артистизм и уверенность Мии.

«Мия — дочь своих родителей! Настоящая актриса», — написал один из поклонников.
Однако другие посчитали видео слишком мрачным для ребёнка.

«Это ужасно, ребёнка нужно показать психологу», — выразила мнение подписчица.
Формально блог Мии ведётся под присмотром матери, но пользователи всё чаще обсуждают, где проходит грань между детским творчеством и эпатажем ради лайков.

