«Это ужасно»: дочь Павла Прилучного выложила видео с «окровавленным» ножом

02 ноября 2025, 13:03

9-летняя дочь Павла Прилучного напугала фанатов роликом с ножом

Павел Прилучный с дочерью Мией и сыном Тимофеем (Фото: Instagram* / @bugevuge)

9-летняя Мия Прилучная, дочь актёров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, оказалась в центре обсуждений после публикации видео, приуроченного к Хэллоуину.





В ролике девочка позирует с «окровавленным» ножом — очевидно, бутафорским.



Пост вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Одни отметили артистизм и уверенность Мии.





«Мия — дочь своих родителей! Настоящая актриса», — написал один из поклонников.

«Это ужасно, ребёнка нужно показать психологу», — выразила мнение подписчица.