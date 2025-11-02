«Это ужасно»: дочь Павла Прилучного выложила видео с «окровавленным» ножом
9-летняя дочь Павла Прилучного напугала фанатов роликом с ножом
9-летняя Мия Прилучная, дочь актёров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, оказалась в центре обсуждений после публикации видео, приуроченного к Хэллоуину.
В ролике девочка позирует с «окровавленным» ножом — очевидно, бутафорским.
Пост вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Одни отметили артистизм и уверенность Мии.
«Мия — дочь своих родителей! Настоящая актриса», — написал один из поклонников.Однако другие посчитали видео слишком мрачным для ребёнка.
«Это ужасно, ребёнка нужно показать психологу», — выразила мнение подписчица.Формально блог Мии ведётся под присмотром матери, но пользователи всё чаще обсуждают, где проходит грань между детским творчеством и эпатажем ради лайков.