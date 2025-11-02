«Хочу сейчас узнать»: жена Павла Мамаева с иронией ответила на слухи об измене футболиста

02 ноября 2025, 12:13

Надежда Мамаева с юмором прокомментировала слухи о неверности мужа

Павел и Надежда Мамаевы (Фото: Instagram* / @mamaeva_nadihope)

Надежда Мамаева (Санько), супруга футболиста Павла Мамаева, отреагировала на слухи о возможной измене мужа. В своём блоге она запустила традиционную рубрику «Вопрос — ответ», где один из подписчиков упомянул, что скоро якобы раскроется роман спортсмена с другой девушкой.





Надежда не стала оправдываться или спорить — вместо этого ответила с долей иронии.





«Запасаемся попкорном и смотрим. А почему скоро? Хочу сейчас узнать», — написала она.