«Хочу сейчас узнать»: жена Павла Мамаева с иронией ответила на слухи об измене футболиста

Надежда Мамаева с юмором прокомментировала слухи о неверности мужа
Павел и Надежда Мамаевы (Фото: Instagram* / @mamaeva_nadihope)

Надежда Мамаева (Санько), супруга футболиста Павла Мамаева, отреагировала на слухи о возможной измене мужа. В своём блоге она запустила традиционную рубрику «Вопрос — ответ», где один из подписчиков упомянул, что скоро якобы раскроется роман спортсмена с другой девушкой.



Надежда не стала оправдываться или спорить — вместо этого ответила с долей иронии.

«Запасаемся попкорном и смотрим. А почему скоро? Хочу сейчас узнать», — написала она.
Подписчики отметили, что Мамаева отреагировала спокойно и с юмором, показав, что не собирается поддаваться на провокации.

Также жена футболиста показала архивные снимки и призналась, что скептически относится к омолаживающим процедурам. После рождения троих детей, по её словам, тело изменилось, но она не считает это проблемой и старается принимать себя естественной.

