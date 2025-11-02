«Хочу сейчас узнать»: жена Павла Мамаева с иронией ответила на слухи об измене футболиста
Надежда Мамаева с юмором прокомментировала слухи о неверности мужа
Надежда Мамаева (Санько), супруга футболиста Павла Мамаева, отреагировала на слухи о возможной измене мужа. В своём блоге она запустила традиционную рубрику «Вопрос — ответ», где один из подписчиков упомянул, что скоро якобы раскроется роман спортсмена с другой девушкой.
Надежда не стала оправдываться или спорить — вместо этого ответила с долей иронии.
«Запасаемся попкорном и смотрим. А почему скоро? Хочу сейчас узнать», — написала она.Подписчики отметили, что Мамаева отреагировала спокойно и с юмором, показав, что не собирается поддаваться на провокации.
Также жена футболиста показала архивные снимки и призналась, что скептически относится к омолаживающим процедурам. После рождения троих детей, по её словам, тело изменилось, но она не считает это проблемой и старается принимать себя естественной.