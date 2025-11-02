«Ты суперсекси»: Пашу признался, почему не ревнует певицу Ханну
Пашу рассказал, почему за 15 лет отношений ни разу не ревновал Ханну
Продюсер Пашу признался, что за годы отношений с Ханной (настоящее имя — Анна Курьянова) ни разу не испытывал ревности к супруге.
По словам артиста, певица никогда не давала повода сомневаться в её чувствах или верности.
«Я тебя очень люблю, но у меня нет поводов тебя ревновать. Не было за 15 лет ни одной ситуации, чтобы у меня какая-то дурацкая мысль возникла. Особенно, когда ты суперсекси. Тем более я в тебе уверен», — признался Пашу в видео, которое Ханна опубликовала в своём Telegram-канале.Ранее певица рассказывала, что в начале их романа было сложно совмещать любовь и работу: Пашу был её продюсером и нередко делал замечания, на которые Анна реагировала эмоционально. Сейчас же пара считает, что прошла все испытания и сумела сохранить доверие, уважение и страсть.