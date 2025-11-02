«Ты суперсекси»: Пашу признался, почему не ревнует певицу Ханну

02 ноября 2025, 12:08

Пашу рассказал, почему за 15 лет отношений ни разу не ревновал Ханну

Ханна и Пашу (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Продюсер Пашу признался, что за годы отношений с Ханной (настоящее имя — Анна Курьянова) ни разу не испытывал ревности к супруге.





По словам артиста, певица никогда не давала повода сомневаться в её чувствах или верности.





«Я тебя очень люблю, но у меня нет поводов тебя ревновать. Не было за 15 лет ни одной ситуации, чтобы у меня какая-то дурацкая мысль возникла. Особенно, когда ты суперсекси. Тем более я в тебе уверен», — признался Пашу в видео, которое Ханна опубликовала в своём Telegram-канале.