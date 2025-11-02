Достижения.рф

Звезда «Кухни» Марк Богатырёв хочет выглядеть старше ради «взрослых» персонажей

Марк Богатырёв признался, что молодая внешность мешает получать серьёзные роли
Марк Богатырёв (Фото: Instagram* / @marchi25)

Актёр Марк Богатырёв откровенно рассказал, что моложавый внешний вид мешает его карьере.



По словам звезды сериала «Кухня», из-за внешности ему не предлагают глубокие и драматические роли.

«Пока ты внешне ещё не перешёл в возраст 40+, тебе просто не предлагают тот пласт "больших" ролей, которые там начинаются. Ты выглядишь молодо — это, конечно, приятно, всегда комплимент. Но в то же время я уже очень хочу в это "актёрское море" вступить, чтобы играть сложные роли, которые откроют мне новую личную актёрскую историю», — поделился Марк в интервью с «Газетой.Ru».
Ранее жена актёра, Татьяна Арнтгольц, отмечала, что главная сложность в их браке — несинхронные графики съёмок, из-за чего супруги редко видятся.

Софья Метелева

