Звезда «Кухни» Марк Богатырёв хочет выглядеть старше ради «взрослых» персонажей
Марк Богатырёв признался, что молодая внешность мешает получать серьёзные роли
Актёр Марк Богатырёв откровенно рассказал, что моложавый внешний вид мешает его карьере.
По словам звезды сериала «Кухня», из-за внешности ему не предлагают глубокие и драматические роли.
«Пока ты внешне ещё не перешёл в возраст 40+, тебе просто не предлагают тот пласт "больших" ролей, которые там начинаются. Ты выглядишь молодо — это, конечно, приятно, всегда комплимент. Но в то же время я уже очень хочу в это "актёрское море" вступить, чтобы играть сложные роли, которые откроют мне новую личную актёрскую историю», — поделился Марк в интервью с «Газетой.Ru».Ранее жена актёра, Татьяна Арнтгольц, отмечала, что главная сложность в их браке — несинхронные графики съёмок, из-за чего супруги редко видятся.