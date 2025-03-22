«Это ужасно»: молодая жена Петросяна объяснила отказ от диет

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна ответила на вопросы подписчиков в личном блоге. Татьяна Брухунова высказалась о диетах и собственном стиле, за который часто подвергается критике.
Брухунова заявила, что не ограничивает себя в питании, поскольку считает, что от запретов толку не будет.
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«Я категорически против диет. Любое ограничение (в моём случае) заканчивается срывом. А это ужасно», – отметила женщина.Также жена юмориста высказалась о чувстве стиля. С ним, по её словам, у неё всё в порядке.
«Не люблю трафаретов. Не люблю скучных людей. Не люблю безликую одежду. Мой стиль – отражение моего внутреннего мира. Так я себя ощущаю», – подчеркнула Брухунова.Читайте также:
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Анастасия Чинкова