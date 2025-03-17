«Открыли свою говномётку»: Татьяна Брухунова резко ответила раскритиковавшим её образ хейтерам

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)
Молодая супруга Евгения Петросяна ответила на критику, обрушившуюся на неё из-за очередного образа. В соцсетях она заявила, что хейтерам придётся или смириться с её стилем, или оказаться заблокированными.
Поводом для критики стал образ 36-летней Татьяны Брухуновой, состоящий из белой водолазки и жилетки в винтажном стиле с голубой оборкой и цветочным принтом. Жена юмориста отметила, что без хейтеров её жизнь была бы очень скучной.
В заключение любительница театров привела слова стилиста Александра Рогова: «Стиль – это смелость».
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«Как только я зашла сегодня прочитать комментарии под постом, вы, конечно, свою говномётку открыли и с радостью ей воспользовались. Я понимаю, что очень трудно смириться с тем, что кто-то не носит джинсовую футболку и все то, что носит большинство. Но придётся либо смириться, либо я вас отправлю в блок», – написала Брухунова.Татьяна добавила, что продолжил удалять негативные комментарии и блокировать хейтеров из уважения к нормальным подписчикам, которые не испытывают негативных эмоций от её контента.
В заключение любительница театров привела слова стилиста Александра Рогова: «Стиль – это смелость».
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова