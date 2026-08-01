«Вышла отсюда!»: Инстасамка возмутилась работой мастера

01 августа 2026, 11:29

Певица Инстасамка снова выгнала визажистку во время подготовки к съемке

Инстасамка (Фото: Instagram* / @instasamka)

Инстасамка рассказала в соцсетях, что вновь оказалась в центре обсуждений после конфликта с визажисткой. По словам певицы, мастер не смогла повторить желаемый макияж, несколько раз переделывала работу и, как утверждает артистка, постоянно заглядывала в экран ее телефона.





Исполнительница рассказала, что сначала терпеливо наблюдала за процессом, однако после очередной попытки исправить макияж решила остановить работу.





«Короче, сижу на мейке. Смотрю, раз стирает мне, два стирает. Думаю: "Дай посмотрю на фронтальную камеру, что она там делает?" В итоге натерла мне этот глаз, два раза его стирала… Я сижу в телефоне, и она заглядывает. Постоянно поворачивает голову и заглядывает. Я просто говорю: "Встала, вышла отсюда". Люди вообще берега попутали!» — возмутилась Инстасамка.