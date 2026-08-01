Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за $1 млн
Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за 1 миллион долларов. Певец стал владельцем апартаментов в элитном комплексе The Floridian Condo на побережье Майами-Бич. Об этом пишет Mash.
Квартира площадью 106,6 м² расположена на десятом этаже. В ней есть две спальни, две ванные комнаты, гостиная с кухней, а также балкон с видом на залив Бискейн. Дом оборудован бассейном, тренажёрным залом, охраной, парковкой, выходом к набережной и собственными причалами для яхт. Общая стоимость составила чуть более миллиона долларов, включая комиссии и сопутствующие услуги.
Сделка была заключена в марте этого года. Певец приобрёл жильё через агентство недвижимости и брокера Александра Бароева, с которым его связывает давняя дружба. Компания Бароева специализируется на сделках с недвижимостью, включая покупку квартир за криптовалюту.
Расчёты производились через специальный защищённый счёт, используемый для операций с недвижимостью в США. Личное присутствие при подписании документов не требовалось: оформление сделки можно было осуществить дистанционно по доверенности или с использованием электронной подписи.
Читайте также: