Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за $1 млн

01 августа 2026, 11:51

Mash: Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за 1 миллион долларов

Сергей Лазарев (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за 1 миллион долларов. Певец стал владельцем апартаментов в элитном комплексе The Floridian Condo на побережье Майами-Бич. Об этом пишет Mash.