Роман с МакSим, боль утраты после таинственной смерти Панина и вымоленные дети: с кем обрел счастье звезда «Молодежки» Денис Никифоров?
Актеру Денису Никифорову, известному зрителям по роли непобедимого боксёра Артёма Колчина в трилогии «Бой с тенью» и суровому тренеру Сергею Макееву в сериале «Молодежка», 2 августа исполняется 49 лет. За плечами артиста — более 60 ролей в кино, долгий путь от детских спектаклей до главных ролей в театре и сложный лабиринт личных драм. Подробности — в материале «Радио 1».
Биогафия Дениса НикифороваБудущий актер родился 2 августа 1977 года в Москве. Его детство прошло в Будапеште, где он всерьез увлекался каратэ, а по возвращении в СССР переключился на легкую атлетику и хоккей. Однако в 10 лет мальчик впервые вышел на театральную сцену, и это определило его судьбу. Путь в профессию не был устлан розами: в «Щуке» юному Денису откровенно посоветовали забыть об актерстве.
«За что я им очень благодарен. Я очень хотел в "Щуку" поступить, но для меня это не было ударом. Мои достижения в других институтах мне давали сил», — вспоминал артист в интервью изданию fontanka.ru.Удача улыбнулась ему в Школе-студии МХАТ, где на втором курсе его приметил сам Олег Табаков и пригласил в свою «Табакерку». Там и служит Никифоров уже более четверти века.
В кино дебют Дениса Никифорова состоялся в 1997 году с главной роли в мелодраме «Грешная любовь». Но настоящая всенародная любовь обрушилась на него в 2004 году с выходом фильма Алексея Сидорова «Бой с тенью». Роль боксёра Артёма Колчина потребовала невероятной самоотдачи: полгода тренировок в зале на «Мосфильме», изучение техники боя и полное погружение в образ сделали его звездой. Позже была «Молодежка», где он сыграл хоккейного тренера Сергея Макеева, укрепив статус одного из главных «спортивных» актёров страны. Всего фильмография Никифорова насчитывает более 60 работ, включая проекты «Топтуны», «Уроки выживания», «22 минуты», «Ночные ласточки» и «Хозяин».
Личная жизнь НикифороваАмурные дела Дениса Никифорова всегда были в центре внимания, но часто оборачивались для него разочарованиями. Отношения с певицей МакSим стали самыми обсуждаемыми в прессе. Они познакомились на съемках клипа «Отпускаю», и, по словам актера, между ними вспыхнули чувства. Однако их союз трещал по швам из-за разницы в доходах и плотного графика.
«Все-таки, когда женщина получает больше, мужика это должно задевать. А у нас было именно так, ведь Марина была на пике популярности», — откровенничал Никифоров с журналистами starhit.ru.Сама певица позже опровергала серьезность их отношений, заявляя, что они были лишь друзьями. Этот разрыв стал для актера тяжелым ударом, хотя он и признавал, что их вспыльчивые характеры вряд ли привели бы к чему-то хорошему.
Свою судьбу Денис встретил в 2008 году — ею стала модель Ирина Темрезова. Ради актера она переехала в Москву из Краснодара, и вскоре они сыграли свадьбу. Но семейное счастье омрачала одна проблема: долгие годы у пары не было детей. Пять лет супруги боролись с этим испытанием, пока в 2013 году у них не родилась двойня — сын Александр и дочь Вероника. Сам Никифоров называет это чудом, вымоленным у Стены Плача в Иерусалиме.
«Мы пять лет не могли стать родителями. Однажды поехали в отпуск в Египет, и оттуда отправились на экскурсию в Иерусалим… Я молился около мужской части, супруга — около женской, и вот у нас родились двойняшки», — рассказывал актер.
Потеря другаОдной из самых трагических страниц в жизни Никифорова стала смерть друга и коллеги Андрея Панина. Они дружили со времен учебы во МХАТе, но особенно сблизились на съемках «Боя с тенью». Гибель Панина в 2013 году стала для актера шоком. Он до сих пор не верит в версию о несчастном случае.
«Я уверен, что Андрея убили. Тут много факторов. Характер травмы, например. Не может человек получить такую травму при случайном падении», — цитирует актера «Комсомольская правда».Эта потеря преследует его много лет. Как рассказывал Никифоров в программе «Судьба человека», несколько лет назад он и его супруга специально приезжали в Таиланд, на место съемок «Бой с тенью-3», где они с Паниным когда-то сидели у пещеры.
«Нашли ту самую избу, где снимались вместе с Паниным. Сели на небольшой камень возле пещеры. Именно там в свое время мы беседовали с ним. Как только мы пришли на то место, нас с женой сразу накрыла волна эмоций. Наверное, минут 10 сидели и плакали без остановки», — делился актер с Борисом Корчевниковым.
Новые проекты НикифороваСегодня Денис Никифоров продолжает активно сниматься и остается востребованным актером. Однако он принял принципиальное решение — больше никогда не играть боксеров «ни за какие деньги». Этому решению предшествовал мистический знак: увидев на обочине дороги билборд с силуэтами боксерских перчаток на гвозде, он понял, что пора ставить точку.
«Если замечаешь такие знаки, значит, кто-то свыше говорит: всё, Денис, баста!» — объяснял артист в интервью изданию «Знаменка».В 2025 году вышли короткометражный фильм «Про корову» (реж. Антон Симухин) и картина «Мужество», где Никифоров предстал в неожиданных образах. На 2026 год запланировано сразу несколько крупных премьер: остросюжетный сериал «Сокровища скифов» и боевик «Переговорщик: Операция "Дамаск"». Сам актер сейчас сосредоточен на театре и семье. Он строг в воспитании детей, но души в них не чает, а в свободное время занимается парашютным спортом, находя в нем отдушину от бытовых забот.