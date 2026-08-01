01 августа 2026, 10:08

Денис Никифоров (Фото: Instagram* /@nikiforovdenisofficial)

Актеру Денису Никифорову, известному зрителям по роли непобедимого боксёра Артёма Колчина в трилогии «Бой с тенью» и суровому тренеру Сергею Макееву в сериале «Молодежка», 2 августа исполняется 49 лет. За плечами артиста — более 60 ролей в кино, долгий путь от детских спектаклей до главных ролей в театре и сложный лабиринт личных драм. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биогафия Дениса Никифорова Личная жизнь Никифорова Потеря друга Новые проекты Никифорова



Биогафия Дениса Никифорова

«За что я им очень благодарен. Я очень хотел в "Щуку" поступить, но для меня это не было ударом. Мои достижения в других институтах мне давали сил», — вспоминал артист в интервью изданию fontanka.ru.

Денис Никифоров (Фото: Instagram* /@nikiforovdenisofficial)

Личная жизнь Никифорова

«Все-таки, когда женщина получает больше, мужика это должно задевать. А у нас было именно так, ведь Марина была на пике популярности», — откровенничал Никифоров с журналистами starhit.ru.

Денис Никифоров и Ирина Темрезова с детьми (Фото: Instagram* /@nikiforovdenisofficial)

«Мы пять лет не могли стать родителями. Однажды поехали в отпуск в Египет, и оттуда отправились на экскурсию в Иерусалим… Я молился около мужской части, супруга — около женской, и вот у нас родились двойняшки», — рассказывал актер.

Потеря друга

«Я уверен, что Андрея убили. Тут много факторов. Характер травмы, например. Не может человек получить такую травму при случайном падении», — цитирует актера «Комсомольская правда».

Денис Никифоров (Фото: Instagram* /@nikiforovdenisofficial)

«Нашли ту самую избу, где снимались вместе с Паниным. Сели на небольшой камень возле пещеры. Именно там в свое время мы беседовали с ним. Как только мы пришли на то место, нас с женой сразу накрыла волна эмоций. Наверное, минут 10 сидели и плакали без остановки», — делился актер с Борисом Корчевниковым.

Новые проекты Никифорова

«Если замечаешь такие знаки, значит, кто-то свыше говорит: всё, Денис, баста!» — объяснял артист в интервью изданию «Знаменка».

