«Сусального золота кусочек»: МакSим рассказала о ремонте и роскошном украшении

09 декабря 2025, 19:38

МакSим призналась, что её кольцо стоит в пять раз дороже ремонта квартиры

МакSим (Фото: Instagram* / @maksimartist)

МакSим поделилась неожиданной деталью о стоимости ремонта в своей квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Певица призналась, что даже небольшое количество сусального золота в интерьере стоит в разы меньше, чем украшение, которое она носит на руке. По словам артистки, роскошные материалы вроде мрамора и оникса ей не по душе.





«Ну уж ладно... Сусального золота — кусочек маленький, у меня сейчас на руке в два раза дороже, чем в моей квартире. В какой два? В пять! Ремонт дизайнер делал, я только утверждала. Мне не нужно, чтобы там был повсюду гранит, как это сейчас модно, мрамор, оникс. Мне хотелось побольше дерева, смешения стилей и самое главное, чтобы это было уютно. Я в таком доме впервые в жизни стала жить, потому что съёмное было жильё», — рассказала МакSим на XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».