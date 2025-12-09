«Она супермашина»: Лёша Свик поддержал Клаву Коку после ухода из Black Star

09 декабря 2025, 19:53

Лёша Свик одобрил решение Клавы Коки покинуть лейбл Black Star

Лёша Свик (Фото: Instagram* / @alex_svik)

После того как Клава Кока объявила о завершении десятилетнего сотрудничества с Black Star, Свик высказался в её поддержку. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам артиста, певица тщательно продумала шаг и подошла к переменам максимально ответственно.





«Она 100% сделала себе некую подушку безопасности, собрала команду, которая будет помогать ей. Она супермашина, она рабочий человек настолько, насколько я никого таким не знаю. Я вообще за неё в этом плане не переживаю. Очень правильно всё сделалаа», — отметил музыкант на презентации нового альбома nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS.