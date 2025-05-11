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Сын Александра Митты опроверг информацию о критическом состоянии здоровья отца

Сын Александра Митты не подтвердил сообщение о критическом состоянии режиссера
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Критическое состояние Александра Митты не соответствует действительности. Сообщалось, что известный кинорежиссер испытывает сильнейшие боли в ногах, которые сопровождаются открытыми ранами.
Сын кинорежиссера Александра Митты заявил, что с режиссером все в порядке.

«Это неправда. Все нормально, все в порядке», — сказал Евгений Митта ТАСС.
Евгений подчеркнул, что состояние отца стабильное и он не испытывает болевых ощущений.

Ранее сообщалось, что 92-летний режиссер страдает от рака почки. Утверждалось о крайне тяжелом состоянии автора многочисленных известных художественных лент.

Александр Митта является режиссером фильмов: «Гори, гори, моя звезда», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил» и других фильмов.

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Телеведущая Роза Сябитова рассказала, как запретила своему сыну жениться на женщине, которая была намного его страше. Известная сваха поставила перед молодым парнем жесткий ультиматум.
Денис будучи студентом сообщил матери о намерении создать семью. Избраннице 21-летнего парня было 36 лет, которая уже воспитывала двух детей. Сябитова предупредила, что прекратит парня поддерживать финансово.

«Я ему сказала, раз ты у меня вырос, я перестану тебе давать деньги на машину, которую тебе купила, не буду давать тебе деньги на учебу и вообще давать деньги», — сказала Сябитова в одном из интервью.
Денис не стал спорить и отказался от своей затеи. Сейчас мужчине уже 30 лет, но он до сих пор находится в роли холостяка. Он отказывается отвечать, какие женщины ему нравятся.

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Жуков рассказал, что юноша уже перерос свою мать певицу Регину Бурд. Энджел пошел по стопам родителей и тоже планирует работать в сфере шоу-бизнеса.

«Ты еще так молод и так наивен, но твои кроссовки 44 размера почему-то навевают на нас с мамой грусть. Добрую и теплую. Ты так вырос, родной, но помни, что для нас с мамочкой — ты всегда малыш», — сказал певец.
Энджел уже имеет опыт работы в киноиндустрии. Он снялся в роли собственного отца в картине «Артек. Большое путешествие». Юноша пробует свои силы в музыке и играет в театре.

Жуков со своей супругой воспитывает четырех общих детей: 10-летнего Мирона, 15-летнего Энджела, 16-летнюю Нику и годовалого Эвана.

Ранее Жуков подал в суд с требованием вернуть ему композиции группы «Руки вверх». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Катя Адушкина рассказала, нормально ли общаться с двумя парнями одновременно
Адушкина: общаться с двумя парнями одновременно без отношений нормально
11 мая 2025, 14:22

Екатерина Адушкина (Фото: Instagram*/katusha_adushkina)

Общение с двумя парнями одновременно без отношений — нормальное явление, считает блогер Катя Адушкина. Сетевая знаменитость подчеркнула, что обговаривать этот момент нужно в коммуникации. Таким образом она ответила на соответствующий вопрос подписчицы.
«Норм, особенно, если этот момент проговаривается в коммуникации», — оставила подпись на своем селфи Адушкина.

Фото: Instagram*/katusha_adushkina

Стоит отметить, что дискуссия стала предметом для споров. Кроме того, по мнению исполнительницы, совершенно нормально не иметь отношений или выйти замуж в 20 лет «если вам кайф». Адушкина добавила, что сама этого делать не стала.

Катя Адушкина стала известна после участия в популярном телешоу «Маска. Танцы», где была в образе зебры.

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Владимир Девятов (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

70-летний народный артист России уже 18 лет наслаждается счастьем в четвертом браке. История любви Владимира Девятова и Елизаветы Горышкиной началась в ту пору, когда он был женат на другой женщине.
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«У нас произошел контакт, ну такой, визуальный. Никаких измен не было, мы просто поняли, что созданы друг для друга. Ну что поделать, вот такая ерунда получилась. Ну четвертый раз больше не буду», — пошутил он на шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».
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Валентина Иванова (Фото: Инстаграм*/halfbloodval)

Валентина Иванова показала свой округлившийся живот. Возлюбленная рэпера поделилась своими ощущениями во время внушительного срока беременности.
Сейчас Тимати и Валентина ждут первенца. Для рэпера это не первый опыт отцовства, а вот его избранница готовится стать мамой впервые. Несмотря на приближающиеся роды, модель решила отправиться на семейный отдых с женихом, его матерью и детьми.

Местом для него семья выбрала Мальдивы. Здесь Валентина наслаждается размеренной жизнью: греется на солнце, плавает в бассейне и пробует экзотические фрукты, насыщая организм витаминами. На фоне красивого пейзажа модель устроила фотосессию, продемонстрировав свое положение в элегантном черном бикини. Она убрала волосы в хвост и обошлась без макияжа, подчеркнув естественную красоту.

«Мои самые добрые, чуткие и ласковые подписчицы. Я каждую благодарю за такие теплые слова. Не сразу я привыкла к образу телепузика, признаюсь честно. Вы стали моей поддержкой в этот интересный период моей жизни», —так Иванова поблагодарила своих поклонников за поддержку.
Кроме того, она пообещала и дальше делиться своими впечатлениями от ожидания малыша.

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