Сын Александра Митты опроверг информацию о критическом состоянии здоровья отца

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Критическое состояние Александра Митты не соответствует действительности. Сообщалось, что известный кинорежиссер испытывает сильнейшие боли в ногах, которые сопровождаются открытыми ранами.
Сын кинорежиссера Александра Митты заявил, что с режиссером все в порядке.
Ранее сообщалось, что 92-летний режиссер страдает от рака почки. Утверждалось о крайне тяжелом состоянии автора многочисленных известных художественных лент.
Александр Митта является режиссером фильмов: «Гори, гори, моя звезда», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил» и других фильмов.
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«Это неправда. Все нормально, все в порядке», — сказал Евгений Митта ТАСС.Евгений подчеркнул, что состояние отца стабильное и он не испытывает болевых ощущений.
Ранее сообщалось, что 92-летний режиссер страдает от рака почки. Утверждалось о крайне тяжелом состоянии автора многочисленных известных художественных лент.
Александр Митта является режиссером фильмов: «Гори, гори, моя звезда», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил» и других фильмов.
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