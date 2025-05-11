Роза Сябитова не позволила сыну взять в жены взрослую женщину

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)
Телеведущая Роза Сябитова рассказала, как запретила своему сыну жениться на женщине, которая была намного его страше. Известная сваха поставила перед молодым парнем жесткий ультиматум.
Денис будучи студентом сообщил матери о намерении создать семью. Избраннице 21-летнего парня было 36 лет, которая уже воспитывала двух детей. Сябитова предупредила, что прекратит парня поддерживать финансово.
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«Я ему сказала, раз ты у меня вырос, я перестану тебе давать деньги на машину, которую тебе купила, не буду давать тебе деньги на учебу и вообще давать деньги», — сказала Сябитова в одном из интервью.Денис не стал спорить и отказался от своей затеи. Сейчас мужчине уже 30 лет, но он до сих пор находится в роли холостяка. Он отказывается отвечать, какие женщины ему нравятся.
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