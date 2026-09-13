«Это вам не отель»: российской блогерше аннулировали визу и запретили въезд в США на пять лет
34-летняя российская блогерша Валентина Хлистун рассказала SHOT о неприятностях, с которыми столкнулась сразу после прилета в Нью-Йорк. На паспортном контроле девушку отправили на дополнительную проверку, после чего в общей сложности она провела около 25 часов на допросах.
По словам Валентины, сотрудники американских служб трижды расспрашивали её о возможных связях с российским правительством и обвинили в предоставлении недостоверных данных. У блогерши забрали телефон, паспорт, деньги и украшения, сняли отпечатки пальцев, взяли образец ДНК и сделали магшот.
При этом, как утверждает девушка, на её вопросы о том, является ли она арестованной, сотрудники отвечали отрицательно. Позже на Валентину всё же надели наручники и посадили в полицейскую машину.
Около 18 часов блогерша ждала депортации без возможности связаться с близкими. По её словам, помещение, где она находилась, было очень холодным. Вместо одеяла ей дали фольгу, а на просьбу принести кофе ответили: «Это вам не отель».
Телефон Валентине вернули только непосредственно перед посадкой на обратный рейс. Документы она получила уже после возвращения в Россию. Теперь в её паспорте стоит отметка об аннулировании американской визы. Кроме того, по словам блогерши, ей закрыли въезд в США на пять лет.
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