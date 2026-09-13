«Это вам не отель»: российской блогерше аннулировали визу и запретили въезд в США на пять лет

13 сентября 2026, 11:49

Блогершу из России Валентину Хлистун заковали в наручники и депортировали из США

Валентина Хлистун (Фото: Instagram* / @valentinahli)

34-летняя российская блогерша Валентина Хлистун рассказала SHOT о неприятностях, с которыми столкнулась сразу после прилета в Нью-Йорк. На паспортном контроле девушку отправили на дополнительную проверку, после чего в общей сложности она провела около 25 часов на допросах.