«Пусть сначала попробуют»: Пашу ответил хейтерам и получил новую порцию критики
Пашу решил поставить критиков на место, но его аргумент оценили не все
Пашу снова оказался в центре внимания из-за своих публикаций о тренировках и дыхательных практиках. Продюсер регулярно демонстрирует в соцсетях спортивную форму и рассказывает о работе над собой, однако вместе с комплиментами получает и немало насмешек от подписчиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
На очередные выпады Пашу решил ответить лично, предложив критикам сначала попытаться добиться такой же физической формы, а уже потом оценивать его результат.
«Пусть попробуют довести форму до моего уровня, имея двух детей и работу 24/7, тогда есть смысл че то писать. А пока лучше посмотреть в зеркало и пойти работать над собой», — написал он.Правда, такой ответ убедил далеко не всех. Пользователи обратили внимание на упоминание Пашу о двух детях и с иронией напомнили, что дочерей родила его жена Ханна. В комментариях быстро началось новое обсуждение — теперь уже не его тренировок, а самого аргумента продюсера.