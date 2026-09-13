«Пусть сначала попробуют»: Пашу ответил хейтерам и получил новую порцию критики

13 сентября 2026, 08:25

Пашу решил поставить критиков на место, но его аргумент оценили не все

Пашу (Фото: Instagram* / @pashuofficial)

Пашу снова оказался в центре внимания из-за своих публикаций о тренировках и дыхательных практиках. Продюсер регулярно демонстрирует в соцсетях спортивную форму и рассказывает о работе над собой, однако вместе с комплиментами получает и немало насмешек от подписчиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





На очередные выпады Пашу решил ответить лично, предложив критикам сначала попытаться добиться такой же физической формы, а уже потом оценивать его результат.





«Пусть попробуют довести форму до моего уровня, имея двух детей и работу 24/7, тогда есть смысл че то писать. А пока лучше посмотреть в зеркало и пойти работать над собой», — написал он.