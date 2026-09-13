«Шарлатанка и аферистка»: Иракли не стал молчать о скандале с Екатериной Лукьяновой
Иракли жестко прошелся по Екатерине Лукьяновой после слухов о «беременности»
Иракли резко высказался об Екатерине Лукьяновой, которая ранее заявляла о беременности от певца. Артист уверен, что история была затеяна ради внимания и хайпа, и считает, что девушка в итоге получила именно то, чего добивалась. Об этом сообщает StarHit.
По словам Иракли, скандал неожиданно оказался полезен лично для него — певец воспринял волну критики как возможность поработать над собой и своим отношением к негативу.
«Это шарлатанка, аферистка. Она пытается хайпануть за счет других известных людей», — заявил исполнитель.При этом певец отметил, что не собирается дальше развивать эту тему. Он признался, что воспринимает хейт как определенный жизненный урок, а происходящее оставляет на совести самой Лукьяновой.
«Я думаю, что клевета, которую она обрушила на меня, была мне полезна, потому что это работа с эго. Это классная штука, когда тебя хейтят», — сказал артист.Завершая разговор, Иракли дал понять, что продолжать обсуждение скандала не намерен. По его словам, «Боже все видит», поэтому он предпочитает просто оставить эту историю в прошлом.