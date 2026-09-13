«Шарлатанка и аферистка»: Иракли не стал молчать о скандале с Екатериной Лукьяновой

13 сентября 2026, 10:07

Иракли жестко прошелся по Екатерине Лукьяновой после слухов о «беременности»

Иракли (Фото: Instagram* / @irakli_music)

Иракли резко высказался об Екатерине Лукьяновой, которая ранее заявляла о беременности от певца. Артист уверен, что история была затеяна ради внимания и хайпа, и считает, что девушка в итоге получила именно то, чего добивалась. Об этом сообщает StarHit.





По словам Иракли, скандал неожиданно оказался полезен лично для него — певец воспринял волну критики как возможность поработать над собой и своим отношением к негативу.





«Это шарлатанка, аферистка. Она пытается хайпануть за счет других известных людей», — заявил исполнитель.

«Я думаю, что клевета, которую она обрушила на меня, была мне полезна, потому что это работа с эго. Это классная штука, когда тебя хейтят», — сказал артист.