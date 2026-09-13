«Играю в свою игру»: Артемий Лебедев высказался о конфликте с Олесей Иванченко
Весной между Артемием Лебедевым и Олесей Иванченко разгорелся конфликт во время съёмок шоу «Натальная карта». Провокации дизайнера оказались настолько жёсткими, что ведущая не выдержала и расплакалась. История получила широкий резонанс, а зрители долго обсуждали перепалку между участниками.
Позже Лебедев и Иванченко вновь пересеклись уже в качестве членов жюри одного из проектов. Поэтому закономерно возник вопрос: удалось ли им оставить скандал в прошлом и как теперь складываются их отношения?
Лебедев рассказал в интервью Карену Адамяну, что изначально отказывался участвовать в «Натальной карте», однако после повторного предложения всё-таки согласился. По словам дизайнера, он не собирается подстраиваться под чужие правила и предпочитает действовать по-своему.
«Я не обязан играть по вашим правилам. Для них это тоже большой вызов, потому что они привыкли, что все люди будут играть в их игру, а я играю в свою игру», — объяснил Артемий.При этом совместная работа с Иванченко после скандала, судя по словам Лебедева, прошла вполне спокойно.
«Отлично. Всё позади», — заявил дизайнер, отвечая на вопрос о том, как ему было сидеть с Олесей в жюри после конфликта.