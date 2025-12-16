«Мы чуть-чуть пошалили»: Рудковская раскрыла правду о пластике Плющенко

16 декабря 2025, 20:44

Яна Рудковская рассказала о неожиданной подтяжке лица Евгения Плющенко

Яна Рудковская и Евгений Плющенко (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская призналась, что идея косметического вмешательства для мужа Евгения исходила от неё самой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Первоначально планировалось всего лишь скорректировать «лисьи глаза», однако по итогу фигурист прошёл полную эндоскопическую подтяжку лица — без ведома супруги.





«Я ему говорю: "У тебя есть мешки под глазами, не хочешь сделать?". Он говорит: "Хочу". Я тогда вылетала по делам в Баку, но у меня была задержка рейса. Он пришёл на консультацию, и сразу должна была быть операция, ну буквально 15 минут. В итоге он мне не отвечает 5, 10, 15, 20, 36 часов. Я звоню Тимуру, спрашиваю: "Что вы там делали?" А он мне: "Да мы чуть-чуть пошалили, сделали эндоскопический лифтинг, ты же летела, ему не с кем было посоветоваться". Спустя две недели у него ещё всё было натянуто, он был, знаешь, как азиатский Плющенко», — с юмором рассказала Яна.