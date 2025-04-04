«Это важно»: Алсу рассказала о знакомстве с будущим мужем

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)
Певица Алсу сегодня сфокусировалась на работе и воспитании детей, однако, по ее словам, девушкам нравится, когда за ними ухаживают молодые, не робкие и уверенные в себе мужчины.
«Конечно, всем девушкам нравятся молодые люди, которые уверены в себе, не робкие. Это важно», — приводят слова исполнительницы обозреватели.Алсу добавила, что ухаживания и забота со стороны мужчин нужны даже сильным и независимым девушкам. По словам знаменитости, ее сердце нужно покорить просто хорошим отношением и не обязательно как-то удивлять тем более, что это «очень сложно».
Ранее Алсу заявляла, что она считает глупостью пытаться быть покорной женой.
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