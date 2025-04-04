«Сколько бы я ни зарекалась»: Бородина раскрыла национальность Николая Сердюкова

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина сообщила, что ее будущий упруг Николай Сердюков имеет лезгинские корни.
Ксения Бородина активно готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым и мечтает о рождении третьего ребенка. Складывается впечатления, что теледива сейчас абсолютно счастлива. Многие подписчики считают, что Сердюков не подходит Ксении, чем вызывают агрессию с ее стороны.
Первым мужем Ксении был бизнесмен армянского происхождения. Во второй раз звезда российского шоу-бизнеса вышла за дагестанца Курбана Омарова.
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«Он русский, родился в замечательном городе Ставрополе. Я же дала себе зарок — теперь только русские, только так. Встретила. Николай Сердюков — все окей. Но, оказалось, что дедушка у Коли — лезгин. Он сам этого не знал до 18 лет. Короче вы понимаете, да — сколько бы я ни зарекалась», — рассказала подписчикам Бородина.
Первым мужем Ксении был бизнесмен армянского происхождения. Во второй раз звезда российского шоу-бизнеса вышла за дагестанца Курбана Омарова.
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Элина Позднякова