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«Я пыталась»: Алсу считает глупостью быть покорной женой

Алсу назвала глупостью попытки быть покорной женой
Алсу Абрамова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Алсу Абрамова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Певица Алсу не снимает с себя частичную ответственность за распавшийся брак с бизнесменом Яном Абрамовым, однако считает, что быть покорной женой — глупо. Своим мнением она поделилась на «Шоу Воли» на ТНТ.
«Во-первых, я не снимаю с себя какую-то часть ответственности за произошедшее. Я всегда пыталась быть мудрой в моем понимании, в общем понимании этого слова. Но эта мудрость оказалась полной глупостью. Я имею ввиду — закрывать глаза на какие-то вещи, острые углы обходить, молчать, лишний раз не спорить, быть покорной хорошей женой, которая всегда довольна… Все понятно. Но, конечно же, нужно говорить о том, что не устраивает, что не так. Вообще диалог — залог крепкого брака», — сказала исполнительница.
Помимо этого, артистка отмечала в личном блоге, что по отношению к ней поступали несправедливо, в то время как она старалась «не предавать и не обманывать».

Знаменитость также делилась тем, что прорабатывала с психологом такой аспект, как любовь к себе.

Ранее сообщалось о проблемных мужчинах Ксении Бородиной.

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«Готова быть с кем-либо, лишь бы не одной»: проблемные мужчины Ксении Бородиной и ее несложившиеся браки
08 марта 2025, 15:11

Ксения Бородина (Фото: Instagram*@borodylia)

Сегодня, 8 марта, российской телеведущей и актрисе Ксении Бородиной исполняется 42 года. Всеми узнаваемая светская львица стала известна благодаря проекту «Дом-2», который ведёт уже почти два десятилетия. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».


Детство


Ксения Бородина c мамой (Фото: Instagram*@borodylia)

Ксения Бородина родилась 8 марта 1982 года в Москве. Ее родители развелись, когда ей был всего год. Отец также не принимал активного участия в её жизни, а вскоре и мама уехала в Италию к новому возлюбленному, оставив Ксению на воспитание бабушке и дедушке.

Спустя много лет, когда Ксении исполнилось 10, отец подписал документы, позволяющие юной Ксении выезжать за пределы страны. Только после этого дочка наконец-то смогла поехать к маме в Италию. Однако учиться в европейской школе Ксения отказалась и решила вернуться в Россию. В связи с напряжёнными отношениями с отцом, будущая знаменитость решила отказаться от его фамилии Амоева и взяла фамилию матери — Бородина.

На пути к популярности


Ксения Бородина (Фото: Instagram*@borodylia)

После школы Ксения Бородина окончила Институт гостиничного менеджмента и туризма по специальности «менеджер по туризму». Еще будучи студенткой, девушка начала активно пробиваться на ТВ. Практически каждый день после занятий Ксюша отправлялась на прослушивания, отправляла фотографии в проекты и ждала, что ей позвонят и сделают конкретное предложение.

Первые шаги в шоу-бизнесе были в программе «Окна». Ксения Бородина пришла на съёмочную площадку как зритель, позже редактор предложил ей написать сценарий для одного из выпусков. Результат получился интересным, и её приняли на работу. Иногда закадровый работник Бородина появлялась в эфире в роли участницы.

Валерий Комиссаров, продюсер, был удовлетворён совместной работой с Ксенией Бородиной и предложил ей принять участие в проекте «Дом». В рамках проекта она также занималась написанием сценариев для шоу. Однако после запуска «Дома-2» ей поступило предложение стать ведущей, и Ксения согласилась.

Личная жизнь


Ксении долгое время не везло с мужчинами. Как она позже скажет, проблемой всему является отсутствие отца в ее детстве.

«Начиная с юного возраста (17-18 лет) я пыталась компенсировать эту любовь... Психологическая травма, нанесенная поведением папы, заставит девушку бояться одиночества, и она будет готова быть с кем-либо, лишь бы не одной», — писала в своем блоге телеведущая.

В 2004 году телеведущая начала отношения с Оскаром Каримовым, участником «Дом-2». Затем она встречалась с Никитой Исаевым, владельцем страховой компании. Позже стало известно о её романе с Антоном, диджеем из московского клуба. Во всех этих отношениях отсутствовало должное уважение к девушке.

В своё время Бородина также была влюблена в солиста группы «Динамит» Леонида Нерушенко. В этих отношениях мужчина вообще говорил открыто, что Ксения никогда не будет его единственной женщиной и он всегда будет ей изменять. Отношения были очень накалёнными, возлюбленные ругались и снова сходились. Сложный роман закончился смертью солиста. 3 сентября 2005 года Леонид Нерушенко разбился на мотоцикле.

Ксения Бородина с дочерьми (Фото: Instagram*@borodylia)

С 2008 по 2011 год Ксения Бородина была замужем за бизнесменом Юрием Будаговым. В этом браке у них родилась дочь Мария, появившаяся на свет в июне 2009 года. Брак распался из-за ревности супруга, который буквально подозревал романы со всеми, с кем общалась телеведущая.

После развода Ксения встречалась с Михаилом Терёхиным, экс-участником «Дома-2», с которым они даже были помолвлены, но их отношения закончились в августе 2012 года.

В 2015 году Ксения связала себя узами брака с Курбаном Омаровым, успешным предпринимателем. В том же году, в декабре, у них родилась дочь Теона. Но в июне 2021 года стало известно, что Ксения и Курбан больше не вместе. Этот брак Бородиной был наполнен изменами супруга. Чтобы оправиться от тяжёлого расставания с отцом своей младшей дочери, знаменитость обратилась за помощью к психотерапевту.

«Когда я пошла в терапию, то начала знакомиться с собой. Мне всегда казалось, что я очень классная, веселая. Но я бежала от себя самой и прекрасно это понимала. Терапия привела меня к тому, что я стала обращать на себя внимание, разговаривать с собой, осознала, что у меня на самом деле огромное количество защиты. Я начала себя познавать», — отметила Ксения на личном YouTube-канале.

Ксения Бородина и Николай Сердюков(Фото: Instagram*@borodylia)

В декабре 2024 года Ксения объявила о своей помолвке с блогером Николаем Сердюковым, с которым познакомилась на съёмках телешоу «Последний герой».

Успешная бизнесвумен


Ксения Бородина зарабатывает значительную часть своих средств благодаря рекламе в социальной сети Instagram. В 2021 году стоимость одного рекламного поста на её странице составляла 400 000 рублей. Согласно информации из журнала Forbes, телеведущая получает более 770 000 долларов в год только за рекламу в Instagram.

Ксения — энергичная и талантливая личность. Она не только организует корпоративные мероприятия, но и снимается в рекламных роликах на телевидении. Кроме того, Ксения является владелицей сети салонов красоты, детского игрового клуба и бренда женской одежды, названного в её честь. Стоимость услуг в её заведениях довольно высокая. В среднем годовой доход от бизнеса Ксении составляет несколько миллионов рублей.


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«Поймали счастье за хвост»: Александрова показала подросших детей
Марина Александрова показала подросших детей
08 марта 2025, 14:20

Марина Александрова (Фото: Instagram*/mar_alexandrova)

Актриса Марина Александрова показала фотографию своих подросших детей в социальных сетях.
«Ветер в волосах, в воздухе уже чувствуется весна, обрывки фраз и заливистый детский смех и так солнечно внутри... В нашей семье в такие моменты мы шутим, что «поймали счастье за хвост», — подписала она кадр.
Женщина встретила весну с детьми в Великобритании, дурачась, обнимаясь и бегая по улицам.

Фото: Instagram*/mar_alexandrova

Александрова отметила, что ребята даже не заметили проводимой фотосессии.

«Она (фотограф) успела поймать счастье в кадре, очень ненавязчиво и деликатно, дети даже не заметили, что мама провела фотосессию», — добавила звезда фильма «Стритрейсеры».
Артистка встречалась с коллегой по цеху Александром Домогаровым, пара рассталась в 2007, затем была замужем за Иваном Стебуновым, но развелась в 2010.

Позже она стала женой режиссера Андрея Болтенко. Пара воспитывает сына Андрея и дочь Екатерину.

Ранее сообщалось, как отреагировала на вопрос о госпитализации Евгения Петросяна его жена Татьяна Брухунова.

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Татьяна Брухунова поздравила женщин с 8 Марта
08 марта 2025, 14:19

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, в своем блоге поздравила женщин с 8 марта.
«С праздником нас, звездочки!» — подписала снимок Татьяна.

Татьяна Брухунова (фото: Инстаграм* @bruhunova)

Примечательно, что на фотографии Брухунова запечатлена в пиджаке, который открывает декольте, шляпе и белом шарфе.

Ранее Брухунова бросила трубку в ответ на вопрос о госпитализации своего супруга Евгения Петросяна. В субботу, 8 марта, стало известно, что у юмориста внезапно открылось желудочно-кишечное кровотечение. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Жена Петросяна резко отреагировала на вопрос о его госпитализации
Жена Петросяна Брухунова бросила трубку в ответ на вопрос о его госпитализации
08 марта 2025, 13:53

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (Фото: Instagram*/bruhunova)

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова бросила трубку в ответ на вопрос о его госпитализации. Об этом пишет NEWS.ru.
Перед этим Telegram-канал 112 проинформировал, что Петросян попал в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением. Уточнялось, что звезда сцены сейчас находится в Боткинской больнице, а врачи готовят его к операции.

Представители Петросяна пока никак не прокомментировали ситуацию.

Накануне сообщалось, что певец Александр Буйнов не пришел на запись ток-шоу о произошедшем в Подмосковье ДТП 26 февраля. Исполнитель сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе. Теперь ему может грозить штраф или же лишение прав на управление транспортным средством.

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Похоронный бизнес, выступления с «Ленинградом» и многочисленные скандалы: как живет Стас Барецкий
08 марта 2025, 13:44

Стас Барецкий (Фото: Инстаграм* @bareckiy_stas)

8 марта исполняется 52 года Стасу Барецкому — эпатажному российскому музыканту, который выступал в составе известной группы «Ленинград» с 2005 по 2008 год. Он является героем многочисленных мемов, шоуменом, на счету которого есть и сольные альбомы.
О том, как сложилась жизнь музыканта — в материале «Радио 1».

Биография Стаса Барецкого


Станислав (Стас) Барецкий родился 8 марта 1972 года в городе Ломоносове под Санкт-Петербургом. Здесь он живет и сегодня. С юных лет Стас начал писать стихи. По его словам, они сами «лезли изнутри» и рифмовались. Однажды на уроке русского языка ученик написал сочинение в стихах, чем удивил учителя.

После школы Барецкий поступил в ПТУ, где получил профессию водителя. По специальности он не работал — в 16 лет устроился могильщиком на кладбище. Затем Стас устроился охранником в магазин, открыл собственное кафе, но прогорел. Следующим бизнесом стал продуктовый магазин, который спустя время закрылся.

Примечательно, что на протяжении всего времени Барецкий писал стихи, а песни на них решил записывать только в 2002 году.

Музыкальная карьера Стаса Барецкого


В 2003–2004 годах Барецкий записал альбомы «Цензура» и «Цензура-2». Некоторые его песни звучали в эфире радио «Шансон».

В 2004 году песни Стаса заинтересовали дуэт «Елочные игрушки». Участники дуэта предложили ему записать несколько совместных композиций и выступать в петербургских клубах. Музыкант согласился, однако сотрудничество долго не продлилось из-за разных взглядов исполнителей.

В 2005 году Барецкий стал участником группы «Ленинград». Работа с коллективом Сергея Шнурова продолжалась 3 года. Певец является автором песен «Кредит» и «Небесный теннис». Также он появился в клипах группы «Губошлеп» и «Паганини».

Стас Барецкий (Фото: Инстаграм* @bareckiy_stas)

В 2011-м вышел третий сольный альбом, который носил нецензурное название. Скачивание этого диска в Интернете музыкант официально разрешил и самостоятельно выложил песни в Сеть. Примечательно, что артист вместе с Катей Самбукой записал «Песню про Красную Шапочку».

Все тексты хитов певец написал самостоятельно, часть сюжетов переплетается с биографией исполнителя и его личными социальными взглядами, а вот с записью музыки, как значится в описании альбома, помогали Андрей Ерофеев из группы «PCР», «Елочные игрушки» и некий Коля.

Как музыкант и поэт Стас Барецкий выступает и сегодня, но современная музыкальная реальность вынудила его сменить формат распространения продукции. Спроса на диски сегодня нет, поэтому шоумен выкладывает песни в своем блоге.

Фильмы﻿ со Стасом Барецким


Стоит отметить, что Барецкий также снимался в фильмах. Колоритный поэт появился в фильме «2-Асса-2». В сериале «ППС» исполнил роль бандита, а в проекте «Шапито-шоу» снялся в образе хозяина шапито. В 2022 году шоумен появился в роли бандита в российском проекте «Майор Гром. Чумной доктор».﻿


Скандалы﻿ со Стасом Барецким


Стаса Барецкого по праву можно назвать звездой сети. В интернете есть множество видео, на которых певец падает с лестницы, разбивает автоматы, устраивает провокационные акции в общественных местах, демонстрирует свою жилплощадь.

Стас имеет взрывной характер и при конфликтах сразу же лезет в драку. В 2020 году он поссорился с солистом группы «Корни» Алексеем Кабановым и даже ударил оппонента. Видео Стас выложил на своей странице в соцсети. Неоднократно музыкант дрался и с Богданом Титомиром.

Барецкий любит эпатировать свою аудиторию. В интернете можно найти кадры, на которых Стас поджигал свой автомобиль или же инспектировал товары в супермаркетах и уничтожал санкционные продукты. Знаменитость старается не пропускать громких событий в общественной жизни. Так, он заявил, что во время аварии с участием Михаила Ефремова находился в машине заслуженного артиста. Спустя время исполнитель опроверг эту информацию.

Стас Барецкий (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

В 2022 году Стас вновь поразил общественность громким заявлением. После смерти Бориса Моисеева Барецкий назвал себя его внебрачным сыном. По его словам, он узнал об этом от источника, которому на 100 % доверяет. Чтобы не быть голословным, мужчина собрался даже идти на крайние меры — делать ДНК-тест, для чего ему следовало добиться эксгумации тела покойного. Также Барецкий гневно высказывался о Кристине Орбакайте, которая стала наследницей части состояния Моисеева по завещанию. Борис Моисеев дружил с Аллой Пугачевой и много времени проводил с ее еще маленькой наследницей.

В декабре 2022 года на певца напали возле одного из петербургских клубов. Злоумышленники не только избили шоумена и его охранника, но и украли телефон и около 120 тыс рублей. С ушибами и сотрясением мозга его госпитализировали. ﻿Барецкий подозревал в нападении конкурентов по ритуальному бизнесу. Через год Стас заявил, что напавшими на него были инопланетяне.

В апреле, когда СМИ сообщили о продаже особняка Аллы Пугачевой и Максима Галкина** в деревне Гря﻿зь, появилась информация, что именно Барецкий купил замок. Позже сам поэт подтвердил факт покупки знаменитого особняка за 450 млн руб. Однако официальных подтверждений о сделке не поступало.

Личная жизнь Стаса Барецкого


Жены и детей у Стаса Барецкого нет. Однако в его жизни были девушки, но романы в долгосрочные отношения не перерастали, а один и вовсе закончился криминальной разборкой. Так, бывшая спутница артиста Елизавета в 2016 году убила свою сестру Стефанию Дубровину и была осуждена на 13 лет.

В 2019 году шоумен заявил, что является отцом Греты Тунберг и даже может доказать это в суде. По его словам, якобы мать девушки одно время жила в Санкт-Петербурге. Российский артист говорил, что регулярно созванивается с девушкой.

Позднее исполнитель сообщил, что в него влюблены продюсер Яна Рудковская и артистка Ольга Бузова, между ними даже якобы существует соперничество за его сердце. А в 2021 году, как утверждал Стас, известная телеведущая даже порвала отношения с Давидом Манукяном (Давой) из-за сильных чувств к нему.

Стас Барецкий сейчас


Сегодня Стас Барецкий продолжает активно вести соцсети, а также принимает заказы на рекламу и необычные поздравления. Летом прошлого года артист случайно обжег лицо на съемках боевика. Барецкий отметил, что получил глубокие ожоги в одном из эпизодов фильма, где выдыхал горючим топливом на открытый источник огня.

Источником постоянного дохода Стаса сегодня является еще одна работа — он работает в ритуальном агентстве.

Необычные подарки девушкам на 8 марта от Стаса Барецкого


Накануне праздника Стас Барецкий рассказал в беседе с NEWS.ru, что к 8 Марта подарил своей девушке место на кладбище в Мытищах за 1 млн рублей. Уточняется, что мужчина предпочитает действительно необходимые подарки.

Шоумен также вспомнил, что однажды подарил своей девушке живые цветы в унитазе вместо корзины или вазы.

«Это давно было. Жаль, что я тогда это на видео не снял и не выложил где-нибудь», — сказал он.

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*Запрещен в РФ
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