«Я пыталась»: Алсу считает глупостью быть покорной женой

Алсу Абрамова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Певица Алсу не снимает с себя частичную ответственность за распавшийся брак с бизнесменом Яном Абрамовым, однако считает, что быть покорной женой — глупо. Своим мнением она поделилась на «Шоу Воли» на ТНТ.
«Во-первых, я не снимаю с себя какую-то часть ответственности за произошедшее. Я всегда пыталась быть мудрой в моем понимании, в общем понимании этого слова. Но эта мудрость оказалась полной глупостью. Я имею ввиду — закрывать глаза на какие-то вещи, острые углы обходить, молчать, лишний раз не спорить, быть покорной хорошей женой, которая всегда довольна… Все понятно. Но, конечно же, нужно говорить о том, что не устраивает, что не так. Вообще диалог — залог крепкого брака», — сказала исполнительница.Помимо этого, артистка отмечала в личном блоге, что по отношению к ней поступали несправедливо, в то время как она старалась «не предавать и не обманывать».
Знаменитость также делилась тем, что прорабатывала с психологом такой аспект, как любовь к себе.
Ранее сообщалось о проблемных мужчинах Ксении Бородиной.
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