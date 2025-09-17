«Это высокое искусство»: Киркоров предложил включить песни Пугачёвой в школьную программу
Народный артист России Филипп Киркоров выступил с инициативой включить в школьную программу песни Аллы Пугачёвой. Об этом артист сообщил в интервью ТАСС.
Киркоров подчеркнул, что творчество покинувшей Россию певицы является «высоким искусством, эпохой и целой жизнью». Таким образом исполнитель отметил значимость творчества Пугачёвой для отечественной культуры.
Кроме Примадонны, артист предложил обратить внимание школьников на творчество других легенд советской и российской эстрады – Валерия Леонтьева, Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона и Льва Лещенко. По словам Киркорова, именно эти исполнители стали для него источником вдохновения в начале творческого пути.
