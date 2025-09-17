«Слова для взрослых»: Фаворитка Киркорова хочет попасть в школьную программу
Марго Овсянникова предложила включить свой хит «Кукареку» в школьную программу
Певица Маргарита Овсянникова выразила желание, чтобы её песни включили в школьную программу. Её слова приводит издание «Страсти».
Овсянникова отметила, что особенно сильный отклик её творчество находит у детской аудитории. Популярность среди детей возросла после выхода сингла «Кукареку». Именно эту композицию певица рассматривает как основного кандидата для включения в учебный процесс.
Для того чтобы песня соответствовала нормам, артистка готова полностью переработать её текст.
«Я сейчас выпускаю на неё ремикс, в котором мы уберём все слова для взрослых. Поэтому абсолютно всем деткам, любого возраста, можно будет включать её», — заявила певица.Таким образом, Марго намерена адаптировать своё творчество для самой широкой и юной аудитории и рассматривает школьную программу как потенциальную площадку для его популяризации.