«Слова для взрослых»: Фаворитка Киркорова хочет попасть в школьную программу

17 сентября 2025, 18:35

Марго Овсянникова предложила включить свой хит «Кукареку» в школьную программу

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Певица Маргарита Овсянникова выразила желание, чтобы её песни включили в школьную программу. Её слова приводит издание «Страсти».





Овсянникова отметила, что особенно сильный отклик её творчество находит у детской аудитории. Популярность среди детей возросла после выхода сингла «Кукареку». Именно эту композицию певица рассматривает как основного кандидата для включения в учебный процесс.



Для того чтобы песня соответствовала нормам, артистка готова полностью переработать её текст.

«Я сейчас выпускаю на неё ремикс, в котором мы уберём все слова для взрослых. Поэтому абсолютно всем деткам, любого возраста, можно будет включать её», — заявила певица.