«Лучше бы уже молчала»: Иосиф Пригожин резко высказался о Пугачёвой

17 сентября 2025, 19:03

Иосиф Пригожин прокомментировал новости о лишении Пугачёвой почетного звания

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Федеральная инициатива в области безопасности и борьбы с коррупцией (ФПБК) направила обращение президенту России. Организация потребовала лишить Аллу Пугачёву звания народной артистки РФ. Поводом для обращения стало недавнее интервью певицы.





В ФПБК заявили, что высказывания певицы бросают тень на государственную безопасность. Её обвинили в поддержке фигуранта террористической деятельности и дискредитации власти, армии и внешней политики страны.



Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на это. В беседе с Общественной Службой Новостей продюсер назвал откровения артистки излишними.

«Экстремальная откровенность такого характера не могла не отразиться на судьбе Аллы Борисовны. Она ещё сказала, что якобы Родина её предала. Но это не так, Родина её не предавала, это она покинула свою Родину. И что уж тут говорить о том, что есть риск лишения Пугачёвой почетного звания», — высказался Пригожин.

