«Я ничего не терял. Потеряли меня!»: Григорий Лепс прокомментировал расставание с Авророй Кибой

03 марта 2026, 16:30

Григорий Лепс заявил, что спокойно принимает разрыв отношений с Авророй Кибой

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

В интервью KP.RU Григорий Лепс рассказал о завершении романа с Авророй Кибой и отметил, что не переживает из‑за сорванной свадьбы.





Артист отметил, что это не он потерял возлюбленную, а она — его, и что он не позволит кому-либо себя менять.





«Я ничего не терял. Потеряли меня! Ничего не нужно делать. Взяли и потеряли. Не нужно обязательно что-то делать для этого. Люди теряют человека спокойно и открыто. У меня есть свои жизненные принципы, у кого-то они свои. Я с ними не то что мирюсь, я их уважаю. Такой человек, что с ним сделаешь. Я такой человек, со мной уже ничего не сделаешь. Перевоспитывать себя или перевоспитывать меня я никому не позволю. Я стою на своем фундаменте — плохой он или хороший — это дело уже другое», — заявил Лепс.