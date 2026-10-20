«Моя жизнь»: Александр Ревва опубликовал архивное свадебное фото
Александр Ревва опубликовал архивное свадебное фото и признался в любви жене
Певец Александр Ревва опубликовал в личном блоге архивные фотографии с женой Анжеликой.
Поводом стал день рождения супруги артиста. Шоумен показал, как они выглядели 19 лет назад на своей свадьбе. Артист посвятил имениннице отдельный пост и признался ей в любви.
«С днём рождения, моя любовь, моя душа, моя вселенная, моя Анжелика. Спасибо Богу за то, что подарил мне тебя — самую красивую и мудрую девушку в мире. Я люблю тебя! С днём рождения, моя жизнь», — написал он.Известно, что Ревва познакомился с будущей женой в Сочи в ночном клубе. Пара вместе уже много лет, однако мать юмориста так и не приняла его жену.