«Моя жизнь»: Александр Ревва опубликовал архивное свадебное фото

20 октября 2026, 14:48

Александр Ревва опубликовал архивное свадебное фото и признался в любви жене

Александр и Анжелика Ревва (Фото: Instagram* @arthurpirozhkov)

Певец Александр Ревва опубликовал в личном блоге архивные фотографии с женой Анжеликой.





Поводом стал день рождения супруги артиста. Шоумен показал, как они выглядели 19 лет назад на своей свадьбе. Артист посвятил имениннице отдельный пост и признался ей в любви.

«С днём рождения, моя любовь, моя душа, моя вселенная, моя Анжелика. Спасибо Богу за то, что подарил мне тебя — самую красивую и мудрую девушку в мире. Я люблю тебя! С днём рождения, моя жизнь», — написал он.