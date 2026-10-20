«В клетке»: Стас Михайлов высказался о совместной работе с женой

20 октября 2026, 15:12

Певец Стас Михайлов рассказал о роли жены в жизни мужчины

Певец Стас Михайлов заявил, что жена творческого человека не может стать его продюсером, поскольку в такой ситуации свобода артиста будет ограничена. Слова звезды приводит kp.ru.





По словам Михайлова, он не смог бы взять в качестве продюсера свою супругу Инну Михайлову.

«Ну зачем? Как жена может работать с тобой? Почему говорят, что в клетке невозможно творчество, в каких-то рамках невозможно творчество? Это такая субстанция, которую невозможно загнать ни в какие рамки. Если я вот живу, я сел сегодня, написал, так вижу её», — сказал певец.