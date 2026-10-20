«Всегда помогу»: Лепс готов дать Баскову денег

20 октября 2026, 14:37

Лепс поздравил Баскова с юбилеем и заявил о готовности помочь ему деньгами

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Народный артист России Григорий Лепс заявил, что готов финансово поддержать Николая Баскова, если тот столкнётся с трудностями. Об этом Лепс сообщил на юбилейном концерте певца.





В беседе с Пятым каналом артист отметил, что не оставит коллегу без денежной помощи.

«Но если ему нужно будет, я знаю, что я всегда ему помогу, не откажу. И он так же относится к своим коллегам, как и я», — сказал Лепс.