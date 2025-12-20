«Это время грядёт»: Катя Лель рассказала о появлении инопланетян в 2026 году

20 декабря 2025, 19:30

Катя Лель заявила о скором контакте с внеземными цивилизациями

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель в разговоре с POPCAKE сделала неожиданное заявление о будущем человечества.





Певица предупредила, что уже в 2026 году, по ее словам, возможно появление инопланетных существ. При этом артистка подчеркнула: поводов для страха нет — наоборот, внеземные силы якобы придут на помощь людям.



Лель уверяет, что грядущие события принесут позитивные перемены и важные открытия, если человечество будет готово к ним внутренне.





«Нет, я не пошутила. На самом деле это время грядёт. И совсем скоро у нас будут потрясающие и невероятные новости. Надо принять это с благодарностью. Нужно излучать любовь, и тогда вся Вселенная будет нам помогать и сопутствовать. Нам не нужно ничего страшного, нам нужна осознанность и расширение сознания. Нам нужна помощь вселенских сил. И нам нужно добро. Они обязательно нам помогут», — заявила Катя.