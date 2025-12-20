Патриотичные шоу «Любэ» могут принести десятки миллионов
Группа «Любэ» готовится к двум большим концертам, которые пройдут в феврале.
Коллектив представит проверенный формат с патриотичной программой, рассчитанной на свою преданную аудиторию.
Стоимость билетов зависит от даты выступления: на один концерт цены стартуют от 3200 рублей, на другой — от 4000. При этом самые дорогие места оцениваются в 30 тысяч рублей, что по меркам масштабных шоу выглядит вполне умеренно.
По подсчетам «Звездача», при полном аншлаге оба концерта могут принести организаторам более 79 миллионов рублей.
