Патриотичные шоу «Любэ» могут принести десятки миллионов

«Любэ» соберут почти 80 млн рублей на февральских концертах
Любэ (Фото: ВКонтакте / @thelubeh)

Группа «Любэ» готовится к двум большим концертам, которые пройдут в феврале.



Коллектив представит проверенный формат с патриотичной программой, рассчитанной на свою преданную аудиторию.

Стоимость билетов зависит от даты выступления: на один концерт цены стартуют от 3200 рублей, на другой — от 4000. При этом самые дорогие места оцениваются в 30 тысяч рублей, что по меркам масштабных шоу выглядит вполне умеренно.

По подсчетам «Звездача», при полном аншлаге оба концерта могут принести организаторам более 79 миллионов рублей.

Софья Метелева

