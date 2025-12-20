«Я была инициатором»: Ева Власова рассказала о дуэте с Алсу

20 декабря 2025, 19:08

Ева Власова рассказала, как решилась на совместную песню с Алсу

Алсу и Ева Власова (Фото: Instagram* / @alsou_a)

Певица Ева Власова призналась, что идея записать дуэт с Алсу исходила именно от неё. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам артистки, до совместной работы они не были ни подругами, ни даже знакомыми, однако сотрудничество оказалось лёгким и исключительно приятным.



Власова рассказала, что однажды вспомнила эпизод из прошлого, когда Алсу вручала ей премию «Новые лица» и тепло отозвалась о ее творчестве. Спустя время Ева решилась написать коллеге напрямую и предложить послушать песню.





«Я была инициатором. Причём мы никак не общались, но я вспомнила, что Алсу вручала мне премию "Новые лица" и сказала, что я ей нравлюсь. Но это было так сквозь поздравления, мы не подружились. И только через год я набралась смелости написать: "Привет, я написала песню, послушай, пожалуйста". И тогда она быстро послушала и быстро ответила, что с удовольствием споёт со мной. Алсу — чудесная!»— поделилась Власова на своем квартирнике в Москве.