Ида Галич рассказала о своих пристрастиях — не отказывает себе даже в беременность

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
В начале года Ида Галич объявила о своей беременности. С тех пор ведущая с удовольствием делится подробностями своего состояния с поклонниками.
В своем Telegram-канале блогер написала, что из-за беременности она пока не может позволить себе многие любимые занятия. Галич упомянула любимую позу для сна и физические нагрузки.
Примечательно, что в еде звезда себя практически не ограничивает, и даже может выпить алкоголь.
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Примечательно, что в еде звезда себя практически не ограничивает, и даже может выпить алкоголь.
«Вино я себе разрешаю. Бокал белого разбавляю водой и гуляй, Вася! В прошлом году я редко пила, думала, что вообще не захочу. А в Париже мне до трясучки захотелось улиток, которые я вообще не ела никогда, и бокал вина. Я в этом удовольствии себе не отказала», — рассказала ведущая.
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Екатерина Коршунова