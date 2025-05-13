«Это всё глупость»: Илья Авербух прокомментировал скандал вокруг слов о Лизе Арзамасовой

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)
Фигурист Илья Авербух оказался в центре скандала после интервью Ксении Собчак, в котором он рассказал о своей первой встрече с будущей женой — актрисой Лизой Арзамасовой. На момент знакомства девушке было 15 лет. Они встретились на проекте «Лед и пламень» в 2010 году.
В беседе Авербух отметил, что, по его мнению, Арзамасова уже тогда «не была ребёнком», назвав её «женщиной, у которой всё было». Эта формулировка вызвала волну возмущения в соцсетях и активное обсуждение в СМИ.
Журналисты Super обратились к Авербуху за пояснением, однако он отреагировал резко.
Напомним, что Авербух и Арзамасова поженились в 2020 году. На сегодняшний день они воспитывают двоих детей.
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Журналисты Super обратились к Авербуху за пояснением, однако он отреагировал резко.
«Это глупость какая-то всё. Что за чушь, вы разгоняете ерунду всякую. Не надо ни в чём разбираться, пожалуйста, всё», — сказал он.
Напомним, что Авербух и Арзамасова поженились в 2020 году. На сегодняшний день они воспитывают двоих детей.
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Дайана Хусинова