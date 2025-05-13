Ксения Бородина ответила на негативные комментарии по поводу ее губ

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)
Ксению Бородину задевают регулярные комментарии с критикой о её внешности, в частности — о губах. В социальных сетях телеведущая выразила возмущение и опубликовала сообщения от подписчиков, критикующих её внешность. Она также приложила фотографии людей, которые написали ей неприятности.
«Вы психически не здоровы, если вас так волнуют чужие губы. Нормальным людям не до обсуждения чужих губ на лице и не только на лице! У них свои заботы и дела. Давайте закроем эту тему, займитесь своей внешностью и своим внутренним миром», — написала Бородина.
Кроме того, она призналась, что из-за постоянного негатива у неё возникает желание отстраниться от аудитории, несмотря на попытки не реагировать на критику.
«Я долго не обращаю внимание, не ругаюсь, но если каждый день читать это от вас, то хочется просто закрыться и ничего вам не выставлять», — добавила она.
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